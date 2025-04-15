美關稅政策改動 華：事實將續證損人害己

新華社報道，昨例行記者會上，有記者問，中國和歐盟是全球主要經濟體，近期中歐之間高層交往很多，請介紹雙方就美國加徵關稅溝通協調的情况。林劍表示，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，貿易體量超過全球貿易四分之一。中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世界貿易組織的堅定維護者和支持者。歐盟領導人表示，世界經濟良好運行需要穩定性、確定性。歐中致力於維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關係健康穩定發展，符合雙方和世界共同利益。

玉淵潭天：要談得拿出誠意來

林劍表示，作為負責任大國，中方已經並將繼續採取堅決措施，維護自身正當利益。中方願同包括歐盟在內的國際社會一道，加強溝通協調，共享發展機遇，擴大開放合作，實現互利共贏，不僅維護各自利益，也共同捍衛國際貿易規則和公平正義。

央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」昨撰文引述專業人士稱，中方早已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質。文章指，對於關稅戰，中方立場是明確、一貫的。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開。但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。「若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意來。」

（綜合報道）

（關稅戰）