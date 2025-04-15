習近平訪越｜華專家：與中國合作有利 《紐時》：東南亞陷兩難

阮克江認為，中國鼓勵越南在不結盟的同時深化經濟聯繫。越南學者阮成忠認為，習近平訪越顯示中國珍視越南這一好鄰居、好同志。

據路透社報道，越南工貿部長阮鴻延上周下令要求越南企業加强對貨物及原材料產地的管控，防止虛報產地，並避免依賴單一進口來源。周士新認為，中國企業部分產品出口越南並中轉出口符合雙方之間的政策，即便歐美審查變嚴，中越貿易依然強勁，同時有更多中國企業願意並已經在越南實現本地化，促進越南經濟發展。

對於此番習近平出訪東南亞三國，《紐約時報》周日刊文稱，東南亞在中美貿易戰陷入兩難；中國與東南亞鄰國的關係相當複雜，後者需要在中美之間維持外交平衡。

《紐時》引述越南學者武春康認為，越南歡迎習近平到訪以減輕經濟衝擊，同時與美國談判關稅，避免給人一種正在倒向中國的印象。東南亞國家還擔心，中國會將本來對美出口的大量廉價產品轉向東南亞，衝擊當地經濟。新加坡學者莊嘉穎認為，中國產能過剩、傾銷商品的問題可能在東南亞出現，習近平需要藉出訪修復與鄰國關係。

美學者：中國乘機當規則領導者

「日經亞洲」引述美國學者奥森稱，特朗普破壞全球貿易體系，中國有機會將自己定位為規則領導者、捍衛者，讓第三國將中國視作更可靠的貿易伙伴。