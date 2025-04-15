習訪越晤蘇林 稱同護供應鏈穩定 國家主席機場迎接 簽45合作協議

習近平此行受到越方高規格接待。據越通社報道，越南二號人物、國家主席梁強等官員到機場迎接，較上次接機的總理范明政級別更高。河內民眾夾道歡迎車隊進入主席府，習近平與蘇林在升龍皇城共同檢閱儀仗隊，現場鳴放21響禮炮。歡迎儀式結束後，習近平與蘇林在越共中央駐地舉行會談。中方也派出多名高級官員，包括中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、公安部長王小洪、中央外聯部長劉建超、國防部長董軍、國家發改委主任鄭柵潔及商務部長王文濤等。

這是習近平今年首次出訪。《人民日報》稱周邊是中國外交的優先方向，習近平磁性對推動中國同越南、馬來西亞、柬埔寨以及中國東盟關係整體發展具有重大意義。這也是習近平第四次以最高領導人身分訪問越南，與上次訪越相隔僅14個月，與蘇林訪華相隔8個月。越南官媒報道稱，此行在越中人文交流年和越中兩國紀念建交75周年的背景下進行，具有戰略意義，對越中兩國關係產生深遠影響。

習提深化關係6舉措

新華社報道，在越共中央駐地同蘇林舉行會談時，習近平就深化中越命運共同體建設提出6點舉措。包括：一是增進更高水平的戰略互信，二是建設更加牢固的安全屏障，三是拓展更高質量的互利合作，四是繫牢更加廣泛的民意紐帶，五是開展更加緊密的多邊協作及六是實現更加良性的海上互動。

對於此訪，路透社報道稱，中越多份合作協議包括加強在供應鏈、貿易、鐵路建設等方面的合作；具體內容尚未披露，未知是否涉及資金或具有約束力的承諾。其中一份諒解備忘錄由中國國際貿易促進委員會與越南工商會在周一簽署，後者負責對商品原產地認證。

習近平此番出訪東南亞三國，今天將前往第二站馬來西亞。

越總理晤商飛董事長 鼓勵投資

另據越通社報道，范明政周一會見訪越的中國商飛董事長賀東風。范明政表示，越南鼓勵包括中國商飛在內、代表中國高科技水平的大型企業在越投資興業，擴大在公路、鐵路、航空等基礎設施領域的投資；他建議，在飛機租賃與租購合作的基礎上，中國商飛可與越方合作投資建設飛機保修和維修中心。

越南民航局周一公布，當局周日起承認中國民航認證等同美國及歐盟標準，為中國產飛機進入越南市場鋪平道路。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676