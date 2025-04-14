吳釗燮前助理涉共諜案 民進黨：開除黨籍不寬貸

被促下台 吳辦稱去年離職

民衆黨主席黃國昌昨在facebook發文稱，吳釗燮已無法勝任台國安會秘書長，唯一能負政治責任的方式就是下台；吳釗燮長年帶着何仁傑進出台國安會、台總統府與台外交部，暴露在中共眼下卻毫無自覺。國民黨主席朱立倫昨也表示，民進黨已跟中共走在一起，為利益出賣台灣，這才更嚴重。國民黨立委牛煦庭表示，近期爆發多宗「共諜案」均與民進黨人士有關，民進黨不僅不道歉，還以「抗中保台」名義罷免在野黨立委，只為掩飾自己治台無能。

國民黨立委游淑慧昨在facebook發文稱，何仁傑是民進黨「嫡系中的嫡系」，曾是前立委羅致政的學生，在蘇貞昌任黨主席期間進入中央政策會，此後一直在吳釗燮手下工作。據《自由時報》報道，何仁傑曾負責擔任吳釗燮的行程安排等行政工作，職級較低，接觸不到較高等級機密，自2016年通過安全審查後至離職未再接受審查。

吳釗燮辦公室前天表示，何仁傑去年已從台外交部離職，不評論個案；支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。