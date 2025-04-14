明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

吳釗燮前助理涉共諜案 民進黨：開除黨籍不寬貸

【明報專訊】台灣國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案，民進黨宜蘭縣黨部昨緊急開會，一致通過即刻開除何仁傑黨籍，並將此案移送中央評議委員會。民進黨中評會主委賴瑞隆表示，民進黨將採取最嚴厲的處理方式，絕不寬貸。

被促下台 吳辦稱去年離職

民衆黨主席黃國昌昨在facebook發文稱，吳釗燮已無法勝任台國安會秘書長，唯一能負政治責任的方式就是下台；吳釗燮長年帶着何仁傑進出台國安會、台總統府與台外交部，暴露在中共眼下卻毫無自覺。國民黨主席朱立倫昨也表示，民進黨已跟中共走在一起，為利益出賣台灣，這才更嚴重。國民黨立委牛煦庭表示，近期爆發多宗「共諜案」均與民進黨人士有關，民進黨不僅不道歉，還以「抗中保台」名義罷免在野黨立委，只為掩飾自己治台無能。

國民黨立委游淑慧昨在facebook發文稱，何仁傑是民進黨「嫡系中的嫡系」，曾是前立委羅致政的學生，在蘇貞昌任黨主席期間進入中央政策會，此後一直在吳釗燮手下工作。據《自由時報》報道，何仁傑曾負責擔任吳釗燮的行程安排等行政工作，職級較低，接觸不到較高等級機密，自2016年通過安全審查後至離職未再接受審查。

吳釗燮辦公室前天表示，何仁傑去年已從台外交部離職，不評論個案；支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。

上 / 下一篇新聞