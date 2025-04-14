炒燶股生二胎 男子賣情報囚終身

「國家安全部」微信公眾號昨刊發文章及發布影片稱，聶男「熟知保密規定卻處心積慮出賣情報牟利」，境外公務活動時，藉機向境外間諜情報機構的公開郵箱發送涉密文件作「投名狀」，之後通過私自影印、檔案室偷拍偷錄等手段竊取工作秘密，以撰寫材料為由收集更多涉密文件，4個月內出賣30多份文件，包括一份絕密級文件、25份機密級文件、兩份秘密級文件。影片稱，聶男在境外利用虛擬身分、公共網絡等向對方發送文件，試圖規避偵查。

國安部籲關心幹部生活困難

國安部稱，名校畢業、曾自詡「天之驕子、國之棟樑」的聶男陷入中年危機：盲目用股票槓桿導致巨額虧損；在單位處長選拔中落選；妻子懷二胎，家庭開支驟增。影片提醒各政府部門「嚴管厚愛」，既要做好反間諜教育、境外人員管理和回國訪談工作，也要關心幹部思想動態、生活困難；影片警示觀眾，中年不順是社會常態、人之常情，並非投敵叛國的理由。

國安部上月披露另一宗間諜案的主謀劉男同樣因投資失敗而倒賣情報，最終被判處死刑。