專家：商業太空旅遊 中國10年內有望推

「央視新聞」昨報道，專家表示，從衛星製造到火箭發射，從測控服務到應用拓展，技術創新與產業化進程加速推進，中國商業航天產業鏈正迎來發展機遇，有望在「十五五」末或「十六五」進入成熟期。據賽迪研究院近日發布《「十五五」商業航天發展思路與路徑》報告，中國商業航天發展分為起步期、成長期、成熟期和轉型期4階段，現正處成長期，「（衛）星、（火）箭、（發射）場、測（試）、（應）用」鏈條上的企業陸續撐過從「0到1」。楊少鮮表示，衛星製造領域將加速向模塊化設計、自動化測試、批量化總裝演進，產能有望集中釋放；「安全、創新、產能、成本、效率」將是未來商業航天發展的五大關鍵詞。

皖正建百億級商業航天重鎮

報道稱，安徽池州正建立百億規模的商業航天產業重鎮，目標2030年能引進逾50間商業航天重點企業，具年產35發運載火箭、400台衛星核心載荷的生產力。