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沙塵襲18省 遠及海南 穗「嚴重污染」 專家料今結束

【明報專訊】北方沙塵天氣罕見南下，影響廣東及海南島，粵瓊兩省多地均有揚沙或浮塵天氣，廣東前晚開始PM10（直徑小於10微米微粒）濃度明顯上升，廣州市、佛山市昨發布灰霾黃色預警，越秀區、天河區能見度低於10公里，氣象監測空氣質量為「嚴重污染」，深圳、東莞、中山等市及海南臨高縣空氣「重度污染」。當局提醒呼吸病患者盡量避免外出，外出可戴口罩。

粵PM10濃度飈

「央視新聞」報道，中央氣象台昨晨6時發布大風橙色預警、沙塵暴藍色預警，長江以北地區仍多大風天氣，長江以南大部分地區受沙塵侵擾。中央氣象台表示，北至新疆內蒙古、南到廣東海南，全國18個省份有揚沙或浮塵天氣，是今年以來影響中國範圍最廣的沙塵天氣，最南可影響海南。

受大範圍沙塵天氣影響，廣東前晚開始PM10濃度明顯上升，廣州市、佛山市昨氣象監測空氣質量為「嚴重污染」，兩市多區發布灰霾黃色預警，廣州越秀區、天河區能見度低於10公里。另外「重度污染」的城市有深圳、東莞、中山、江門、惠州、清遠、韶關、肇慶等。

海口空氣帶土味 心臟病者稱胸悶

沙塵天氣更罕見影響海南，昨凌晨起，沙塵天氣持續在海南擴散，大部分地區PM10快速上升。據海南省空氣質量發布系統顯示，海南島北半部地區籠罩在大範圍空氣污染中，其中臨高縣空氣重度污染，海口、儋州等6市縣中度污染，瓊海等3市縣輕度污染，僅有位於五指山以南的三亞、保亭等4市縣空氣質量仍佳。

另據中新社報道，海口天空昨顯微黃，空氣有絲絲土味。患心臟病的市民王先生說，「天氣不好，今早出門胸口憋悶」。有網民稱「第一次在島上吸到來自塞北的沙塵」。

海南省氣象科學研究所生態遙感室副科長符傳博表示，沙塵在強勁北風席捲下，快速南下，渡海直抵海南五指山，「這種南下之深、濃度之強非常罕見」。中央氣象台解釋稱，上游地區出現強沙塵暴，起沙量很大；高空風力強勁，移動速度快，沙塵傳播距離更遠；沙塵沿偏北路徑傳輸，更易深入南方；沙塵傳播過程中未受降雨阻礙。南方地區受沙塵天氣影響預計今天結束。

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