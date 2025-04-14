人民日報頭版：投資中國就是投資未來

文章表示，去年新設立外商投資企業5.9萬間，按年增9.9%，外企在華投資普遍獲豐厚回報；中國堅定推動貿易和投資自由化便利化，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，持續營造「投資中國」品牌，今年一系列改革措施從頂層設計覆蓋到地方實踐，包括《2025年穩外資行動方案》發布、上海自貿試驗區80條試點措施落實。

稱文化教育服務加快開放

文章稱，中國有26個全球百強科技創新集群，連續兩年全球第一，過去10年在華規模以上外資工業企業研發投入增長86.4%，有效發明專利數增長336%；外資准入負面清單從最早的190項縮減到現在全國版29項和自貿試驗區版27項，製造業領域「清零」，其後將加快文化、教育等服務領域開放，破解「大門開小門不開」問題，推動「既准入又准營」。

文章主標題來自中共總書記習近平上月28日會見國際工商界代表時的發言；副標題「堅定不移推進高水平對外開放觀察（上）」顯示《人日》將繼續就該主題刊文。