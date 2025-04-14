習近平今起訪越馬柬 消息料越簽鐵路協議

中美經貿關係持續緊張之際，習近平今開始受邀訪問東南亞三國，是他今年首次出訪。習近平上次訪問越南是在2023年12月，訪問大馬和柬埔寨分別在12年前和9年前。

路透社此前引述兩名越南官員表示，預計中越今簽署約40項協議，當中部分與鐵路連接相關。此外，一名消息人士稱，越南國防部和警察部也將與中方簽協議，目前不清楚該些協議是否具約束力，包括財務承諾。

華官員：鞏傳統友誼 增互信

越通社昨刊發對史忠俊的訪問。史忠俊表示，通過此訪，兩國最高層將從戰略高度、長遠角度為下階段中越全面戰略合作伙伴關係發展作出新的頂層設計，鞏固中越傳統友誼，增進戰略互信，為構建具有戰略意義的中越命運共同體錨定重點領域和方向，推動兩黨兩國關係再上新台階，共同促進地區穩定繁榮和人類和平與進步事業發展。

對於兩國未來的合作前景，史忠俊表示，中越經貿合作近年不斷邁上新台階。中國自2004年起成為越南最大貿易伙伴，越南自2016年起成為中國在東盟最大貿易伙伴。