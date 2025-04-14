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專家：國際標準反哺 消費迎「品質革命」

【明報專訊】美國挑起關稅戰後，商務部不斷為中國的外貿企業拓寬外貿轉內銷渠道，北京師範大學教授、經濟學專家萬喆指出，商務部推動外貿產品拓內銷的決策，是應對全球經濟格局變化的主動佈局，通過供給方改革激活內需潛力，促進消費、收入增長，還可進一步穩定就業。

「央視新聞」報道，萬喆指出，為超過2萬億元人民幣的外貿產能尋找新出口，亦與產業鏈區風險的戰略目標高度契合。當外貿企業將國際市場標準反哺國內，當零售渠道用數碼化能力重構產銷關係，中國消費市場或將「迎來一場深刻的品質革命」。這不僅是對冲外部風險的應急策，更是構建自主可控供應鏈體系的必經之路。

外貿企業轉向國內市場或有不少挑戰，包括市場認知不足、銷售渠道不暢、品牌建設相對滯後、價格體系問題。萬喆表示，有些地方產業帶集體轉內銷後，肯定會暴露出產能集中釋放的「價格踩踏」風險。

轉內銷挑戰多 倡推政策降成本

就解決方案，萬喆稱首要調整產品的設計、營銷策略，以滿足國內需求。其次要拓展銷售渠道，利用電商平台、線下商超、專業市場等渠道進入國內市場。第三是標準銜接與認證，企業要積極與國內標準的認證機構合作，確保符合國內要求；政府和行業協會要積極提供技術支持和政策引導，降低企業的轉換成本。

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