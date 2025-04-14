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消博會海南開鑼 推動外貿轉內銷 商務部牽頭設專區 展商嘆如「重開市場」

【明報專訊】中美關稅戰之下，中國政府近日持續發力，為外貿企業搭建內銷平台。昨日在海南省海口市開幕的第五屆中國國際消費品博覽會（下稱「消博會」），亦由商務部牽頭，特別設有「外貿優品中華行」展區。有商家表示，關稅前景不明朗，手頭訂單已停滯，年初開始在政府指導下轉以內銷打開通路，但「相當於重開市場，難度可想而知」。

1700企參展 港貿發局設館

本屆消博會以「共享開放機遇，共創美好生活」為主題，來自71個國家和地區的1700多間企業攜4100多個品牌參展。香港貿發局亦在消博會設立「香港時尚館」，為本港消費品企業與內地買家提供交流對接機會，以拓展內銷商機。國家副主席韓正和有關國家領導人、國際組織負責人昨上午出席啟動儀式。

本報記者昨在消博會所見，國貨特色潮品展區6號館特別設有「外貿優品中華行」展區，匯集各地多種知名外貿型企業。

羊絨商今年轉內銷 稱政府力推

展區內的「新疆順興羊絨製品公司」，本專做給歐美大牌貼牌加工的外貿生意，今年新創立這品牌，專注開拓國內市場。負責人蔄澤仕對本報表示，「今年總體上從我們自治區到州政府，都是這個（拓內銷）指導意見」。

「國際形勢擺這兒，突然間就關稅戰了，也不知道發展方向是啥，就得擴大內需。」蔄澤仕說，美國連帶向中亞五國加稅，斷了公司從第三國出口的這條節流路徑。公司相關訂單都先停，已下單的，也正與海外客戶商量關稅如何承擔。他感嘆這兩年企業都「相當困難」，「一個外貿型的企業轉內銷，相當於重新開一個市場，難度可想而知」。

在4號館全球特色消費展區的箱包企業「行匠優品」，負責英國註冊箱包品牌在華銷售，並和美國名牌Samsonite使用同一個浙江代工廠。公司負責人翟明對本報表示，自新冠疫情後，公司逐漸從出口轉為內銷為主，現在約七成產品都在國內銷售，「這個比例這兩年變化得特別明顯」。

「從去年年底，我們大號旅行箱在國內的銷量迅速反彈，和前年比至少翻了兩倍。」翟明介紹，這在其行業可看作是旅遊業「往上走」的指標，「可以感受得出整個國內的旅行環境回暖很快」。此外，中國消費者較歐美更喜歡更新換代，也帶動銷情。

翟明表示，出口轉內銷和國內及國際經濟環境變化有很大關係。國家拉動內需，海南建設自貿港積極招商，願意給他們提供組裝場地，公司正考慮把生產線從浙江遷到海南，「更方便進口零件和產品出去」。

今屆消博會是今年中國舉辦的首場大型國際性展會。商務部副部長盛秋平表示，5年來消博會已成亞太地區規模最大的精品消費展，為全球企業共享中國市場、中國企業走向世界提供重要平台。

海南省委書記馮飛昨致辭也提到自貿港封關在即，國內外品牌將可在海南自由、便利、高效買全球、賣全球。

明報記者

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