極端強風吹襲 全國逾3200航班取消 內陸如颳颱風 京津現14級風 陣風163 km/h

華北地區出現歷史同期罕見持續性大風，全國共有近500個氣象觀測站的極大風破紀錄，華北、黃淮等地風力尤為強勁。北京市、天津市都錄得14級陣風，天津最大風速達到時速155.5公里，突破1951年以來歷史同期極值。北京山區的門頭溝高山玫瑰園錄得時速163公里大風。北京市內交通指示牌在強風下搖晃，整排單車被吹倒。中新社一名100公斤的記者在戶外直播，被大風吹到無法完全站穩。截至晚上7時，園林綠化系統處置倒伏樹木1202株。

北京市15條地鐵線全線或區段停運，涉及逾百個車站。市內的加油站，除了保障基本應急需要，亦停止入油服務。故宮博物院、天壇公園、環球影城等景區以及全市超過300個公園關閉。有不少民眾在周五提前到超市去搶購食材，北京商務局呼籲市民毋須搶購，強調生活必需品量足價穩。

河南多地出現強風，林州市石板岩鎮高山錄得時速168.5公里的陣風，是建站60多年來最高紀錄。河南有居民家中的落地窗被整片吹走。亦有半夜發現一扇窗戶未關，導致一面牆被風吹翻。

受極端強風影響，國內取消航班3200餘架次，是今年以來航班取消的最高值。華北地區京津冀主要機場取消航班超過1200架次，其中北京首都機場和北京大興機場取消航班逾900架次。

河南最高15級風 民宅甩窗冧牆

中國氣象局提醒各地公眾，非必要不外出。中國氣象局上海颱風研究所副所長湯傑指出，相比起經常遇到颱風的東南沿海城市，北方內陸城市居民抗風經驗少一些。提醒市區不必像面對「颱風過境」一樣過於緊張憂慮，但也需要做好防範。

預計今天南方的大風將逐漸減弱。但北方的大風還將持續，隨着地面氣旋和高空冷渦東移，冷渦後部持續有偏北氣流南下，內蒙古中部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達10至11級。