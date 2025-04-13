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電商超市齊助供美產品轉內銷

【明報專訊】為應對關稅戰對外貿商衝擊，中國電商平台和超市響應國家部署，近日開始推動商品出口轉內銷的扶持計劃。其中，永輝超市已經與超過70間供應鏈企業進入採購洽談流程，其中包括原本向Costco、山姆等美國市場供貨的供應鏈企業。

央視昨日報道，為應對美關稅影響，商務部加大力度推進內外貿一體化，指導行業協會、重點商超、電商平台發揮各自優勢，幫助外貿產品拓內銷。機電產品、紡織服裝、輕工家具、醫藥保健、五礦化工、食品土畜等進出口商會和5大行業和流通協會聯合發布倡議，幫助外貿企業拓展渠道、對接品牌。

阿里、抖音電商、快手等14家電商平台將推出一系列具體措施。「澎湃新聞」報道，京東未來一年內計劃大規模採購不低於2000億元人民幣的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。阿里巴巴旗下零售平台盒馬宣布，面向外貿企業正式開放24小時綠色入駐通道，幫助開拓國內市場。拼多多將推出「千億扶持」，未來3年內加大對跨境中小商家的補貼力度。

永輝超市提出對出口受阻而庫存積壓的企業開通「綠色通道」，提供15天極速上架的通路便利，截至10日已收到數百封郵件，與超70家供應鏈企業進入採購洽談流程，其中包括原本向Costco、山姆等美國市場供貨的供應鏈企業。公司表示，接下來將進一步發揮遍佈全國超700家門店的優勢，積極與大陸外貿型企業展開合作，拓寬內需市場。

（關稅戰）

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