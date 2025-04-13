吉祥航空推遲1.2億美元波音客機交付

知情人士表示，吉祥航空原定於三周內接收價值約1.2億美元的787-9夢幻客機，但由於美國發起關稅戰，該飛機的交付將推遲。吉祥沒有立即回應置評請求。波音公司拒絕發表評論。有關消息令波音的股價在紐約下跌。

中國財政部前日指出，在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。中國政府前日宣布4月12日起將所有美國商品的關稅提高至125%。波音曾警告稱，愈演愈烈的中美貿易爭端，可能會再次衝擊好不容易從新冠疫情干擾逐漸正常化的供應鏈。前日，特斯拉公司已停止在中國接受Model S轎車和Model X運動型多用途車的訂單，這兩款車均從美國進口。

中國西班牙電影合作

官媒警告美不止電影業受衝擊

國家電影局此前宣布，將適度減少美國影片進口數量。央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，「我們不會刻意為難美國電影行業，但我們也會尊重市場的選擇」，中國的市場原則上是開放的，美國政府濫施關稅，傷害中國人的情感，中國市場會相應作出反應。文章強調「電影行業是這樣，我們對其他行業，也是這樣」。

在西班牙首相桑切斯訪華之際，兩國升級電影合作，中國央廣總台台長慎海雄與西班牙外交大臣Jose Manuel Albares 前日在北京簽署「中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄」。「玉淵譚天」稱，這項電影合作表明，中國將會持續開放大門，攜手像西班牙一樣的伙伴維護多邊主義、支持自由貿易和經濟全球化，為合作雙方帶來更多更優質的服務和產品。

（綜合報道）

（關稅戰）