電報傳話近兩世紀 學者：雖死未亡

1837年，美國發明家摩斯受到電磁學原理啟發，萌生以電流傳遞信息的想法。1844年5月24日，摩斯在華盛頓國會大廈，向64.4公里外的巴爾的摩發出世上第一份長途電報，電文「What hath God wrought（上帝創造了何等的奇蹟）」。

清廷卻一直禁止開設電報業務，除了守舊派指架設電纜破壞大清風水，兩江總督曾國藩也擔心會產生中外商人「以豪強而奪貧民之利」的結果。1871年丹麥大北公司鋪設上海至香港的海底線纜，不理清廷禁令，把線路引入上海租界、廈門租界的電報局。支持建設電報的直隸總督李鴻章，1877年在天津架設了一條直隸總督行館到天津機器東局約8公里的電報線。

隨着電報在中國發展，此後百餘年，無論是戰爭年代的軍情傳遞，還是公眾通訊的急迫消息，電報對中國長途通訊發揮了不可磨滅的重要作用，直到現代通訊的冒起。2002年，大陸宣布由於電報業務日趨萎縮，取消發往台灣的電報業務。2004年，香港電訊盈科終止電報服務。

美國、泰國和印度的電報業務，也分別在2006年、2008年和2013年停業。每次有國家傳出停止電報業務，都會引起一陣惋惜。2017年、2022年分別是比利時、德國宣布不再經營電報業務。

（中國故事）