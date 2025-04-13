千里急電存殘章 一紙慢活溯歲痕 打電報步向歷史 年輕人爭相體驗

杭州將停電報業務 剩京可收發

步入中國聯通北京西單營業廳，隨處可見智慧服務等櫃枱，彰顯新通訊手段帶來的技術革新。記者走了一圈，才發現「電報業務」牌子，擺在一個不起眼的辦公桌上，工作人員身兼數職，當天他正在處理一個網絡業務。

記者表明要發電報，工作人員拿出一張電報紙，仔細講述填寫格式。電報紙的正文欄有50個格，每個字佔一個格，數字需要標註括號。價錢方面，漢字每個字為一個計錢單位，收取0.14元（人民幣，下同），1992年至今不變；每5個字符（數字、標點）算一個計錢單位。

此外，不僅收報者的名字聯繫方式和地址都要寫清楚（計錢），發報者的聯繫方式也要寫清楚，方便日後如果有問題可以聯繫上收寄雙方。電報紙註明，發報者資料「不拍發，不計費」。工作人員說，只有北京本市和杭州、河北石家莊能接收電報，石家莊是只收不發，杭州下個月就停止收發。

每字0.14元 1992年至今不變

青年體驗「儀式感」 稱值得珍藏

簡單來說，舊時電報是發送方用摩斯密碼打出數字中文電碼，接收方翻譯成中文，再通過郵遞將文字信息派送給收電報方。不過，內地媒體披露，目前已不用傳統電報機，電報業務都是通過電腦上輸入文字發送，打印後寄出。近日湧到杭州、北京發電報的年輕人，可能只體驗了「儀式感」。

在記者發電報的同時，在京就讀的大學生李同學也來體驗，他趁着下午沒課，搭地鐵再轉騎單車來到營業廳發電報。李同學向工作人員要了3張電報紙，掏出手機翻看，認真將杭州和北京的朋友名字、地址分別寫上，隨後又寫了幾行祝福語。

「沒見過電報長什麼樣，挺好奇的就來了。」李同學說，朋友也都非常好奇這種「古老」的通訊手段，「挺值得珍藏的」。隨後，他還給自己發送了一封。

張航也是北京的一名大學生，他是一個影視劇迷，很喜歡看一些諜戰劇。在聽說電報業務5月份只剩下北京還可正常收發之後，他趕來營業廳發送電報，「以為會看到電視劇裏那種手打發報機形式的電報機」。

「雖然沒看到，但也體驗了一把爺爺奶奶年代那時候的通訊手段。」張航表示，自己前些年曾想來發電報，但當時營業廳電報機壞了，沒能發送。這次他將電報發了出去，「已經開始期待了」。

復古潮衍生「代發」生意

百年前的極速傳訊，如今已變成吸引新時代年輕人的慢活體驗，並衍生代辦生意。社交媒體小紅書上有人在杭州、北京經營起了「代發電報」的業務，收費是營業廳價格的一倍。如果是無法收到電報的省市，代辦人會將電報先發至自己住處，再轉發至收件人地址，委託人還要支付額外的速遞費用。儘管費用比普通的通訊手段高出許多倍，但還是有很多年輕人委託他們發電報。

杭州的青青就在幫人代發電報，他在社交媒體上收集到10人左右的委託，就會前往杭州電信大樓發送。「最近發電報的人很多，大家也都是閒着玩玩。」他說發電報的都是年輕人，內容也「都挺抽象」，還有一名委託人讓他發一封「收信請回微信」的電報內容。在他看來，年輕人趕着發電報，也是在追趕「復古」潮流。

電報紙堆疊 急電傳逾月

儘管如今電報收費廉宜，不過記者仍按照「惜字如金」的傳統，斟酌了一番寫好電報內容，付費4元，準備給一周後結婚的好友送上一份特別的祝福禮物。不過，工作人員按着桌上一疊電報紙說，現在業務繁忙，估計要一個月後才能送達。

明報記者

（中國故事）

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