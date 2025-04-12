北京聞風：中美博弈持久戰 東盟歐盟成關鍵第三方 ／文：鍾鳴九

本周，美國政府發起的全球關稅戰進一步升級，尤其對華關稅在幾輪加徵後已高達145%。中國也迅速回擊，除對美進口商品加徵關稅到125%，還有在世貿組織起訴、中重稀土出口管制、制裁美企等十餘項措施，而且還對赴美中國遊客發布風險提示，宣布將減少美國影片進口。

中國經濟要先穩國內基本盤

中山大學國際關係學院教授孫興傑認為，關稅戰本質是國家信用的博弈，近期中國官方的政策「組合拳」表達了奉陪到底的意志。

與此同時，官方也在積極採取措施，以平抑關稅戰帶來的負面影響。國務院總理李強9日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時強調，要實施好更加積極有為的宏觀政策，把擴大內需作為長期戰略，充分激發各類經營主體活力，深入落實各項支持性政策。他還呼籲廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，為國家發展大局多作貢獻。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，中國經濟韌性強，要先穩住國內的基本盤，目前仍有充裕政策空間。

中央首提「亞洲安全模式」

值得注意的是，在習近平出訪東南亞三國前，中央周邊工作會議在北京舉行，中共中央政治局常委全數出席，規格很高。該會議並非常態化舉行的高層會議，2013年10月，首次周邊外交工作座談會舉行，恰逢時任美國總統奧巴馬推出「亞太再平衡」戰略。在今年的會議上，「亞洲安全模式」被首次提出。輿論普遍認為，這與美國威脅對中國周邊的越南、柬埔寨、老撾等國加徵幾近50%的高關稅有關聯。

據路透社最新報道，歐盟和中國的電動車談判已有新進展。此前，李強與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，強調堅持通過對話磋商解決各自關切，推動新一次中歐戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話盡早舉行。本周，中國商務部官員還與馬來西亞、沙特、南非等國及歐盟商貿專員溝通，討論美關稅問題。

孫興傑指出，中國應擴大國際統一戰線，爭取包括美國國內在內的所有能爭取的力量。東盟和歐盟是中美在金融經貿領域博弈的關鍵第三方。東盟和歐盟也是中國主要的貿易伙伴，穩住這兩個市場，就穩住了基本盤。他表示，中歐在面對美國時有共同利益，應加強務實合作，擱置的中歐雙邊投資協定談判有望重啟。

9日，國新辦發布長達2.8萬字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書。徐洪才認為，白皮書正面宣講觀點，讓世界進一步認識到特朗普的流氓做法，以在國際社會贏得更多理解支持。孫興傑表示，談判的籌碼要在戰場上打出來，當前狀况對特朗普而言也不樂觀；中國要做好持久戰的準備，博弈不可能兩三個月結束。孫說，就算中美要就關稅談判，可能也是曠日持久的過程。

文：鍾鳴九