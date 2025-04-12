國產電車出口談判 中歐研設最低價制

2024年10月30日起，歐盟對中國產電動車加徵為期5年的反補貼關稅，在一般進口車課10%關稅的基礎上，對中國車企加徵額度不同、最高35.3%的關稅。中歐此前就該議題陷入膠着，北京採取了報復性貿易行動。

內媒：關稅戰修復中歐關係

「財新網」報道，美國發起的關稅戰，推動中歐修復貿易關係。中國商務部長王文濤周二與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行視像會談，雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判，並討論中歐汽車產業投資合作問題。有關承諾包括中國車企提高出口電動車在歐盟市場的售價，同時限制出口歐盟產品數量。

就「對等關稅」交換意見

商務部新聞稿提到，王文濤與謝夫喬維奇圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤呼籲中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

國家主席習近平昨會見西班牙首相桑切斯時提到，中方明確支持歐盟團結發展壯大，中方願同歐方共同慶祝建交50年，推動中歐關係繼往開來。昨有消息傳出，歐盟領導層計劃7月訪華，與習近平舉行中歐峰會。不過有關消息未獲中國官方確認。此前有報道指，習近平拒絕前往布魯塞爾出席中歐峰會。