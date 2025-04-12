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習近平晤桑切斯 「中歐應護國際貿易環境」 與西班牙簽經貿合作 稱形勢愈亂兩國關係愈重要

【明報專訊】國家主席習近平昨日會見來華訪問的西班牙首相桑切斯時提出，國際形勢愈是變亂交織，中國與西班牙關係良好穩定發展的重要性就愈突顯；中歐應堅持伙伴定位，堅持開放合作，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境。國務院總理李強與桑切斯會談時，雙方一致同意加強經貿投資和科技創新合作，共同支持自由貿易和開放合作，維護多邊主義。

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。他說，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略伙伴關係；雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，特別是支持彼此維護主權和領土完整；雙方要推動構建公正合理的全球治理體系，維護世界和平和安全，促進共同發展繁榮。

習：中歐四伙伴關係具意義

對於中歐關係，習近平強調中國一直視歐盟為多極世界重要一極，當前形勢下，共同打造中歐和平、增長、改革、文明四大伙伴關係具有重要現實意義。中方願同歐方共同慶祝建交50年，推動中歐關係繼往開來，向戰略穩定和相互成就的方向發展。他說，中國和歐盟都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方已經形成緊密的經濟共生關係；中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序。

新華社引述桑切斯表示，西班牙重視對華關係，願同中方保持高層交往，深化互利合作，加強各領域交流；西班牙始終支持歐中關係穩定發展；歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加徵關稅。桑切斯同意，「貿易戰不會有贏家」，面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，維護國際社會共同利益。

桑切斯同意「貿戰沒贏家」

當天稍後，李強與桑切斯舉行會談。李強指美方加徵所謂「對等關稅」，嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響；中方願同西班牙和歐盟加強溝通協調，反對單邊主義、保護主義，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產供鏈穩定暢通。李強說，中國與西班牙要深化在人工智能、數字經濟、新能源、科技教育等領域合作。

央視引述桑切斯表示，西班牙歡迎中國企業赴當地投資興業，支持歐中通過對話協商解決分歧，進一步發展歐中關係；美國加徵關稅既不公平也不公正，對歐盟經濟造成損害，歐盟將加強團結協作，維護自身利益。

會談後，李強與桑切斯共同見證簽署經貿、科技、電影等多項合作文件。雙方發表中國和西班牙《關於加強全面戰略伙伴關係的行動計劃（2025—2028年）》。

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