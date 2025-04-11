駐京周記：首都市民看美貨「可有可無」

養寵人趙小姐表示，自家的寵物一直吃美國進口的貓糧和狗糧，雖然近年來也一直在漲價，但在合理範圍內，因為最近關稅戰事發突然，她還沒找到合適的替代品。「關稅太高實在買不起的話就只能換牌子了。」趙小姐說。

翟先生在北京開出租車有十幾年，他表示自己能接觸到最「高級」的美國貨也就是電動車Tesla：「漲不漲價我都不買，國產的車都買不過來呢。」至於其他美國貨，他說只吃過美國產的牛肉。

果粉：是時候看華為手機了

王小姐在外企工作，她最關心的就是蘋果手機iPhone的價格，「這麼多年沒用過其他品牌的手機」，她擔心iPhone受影響漲價，已經打算買一部最新款的iPhone手機，「先撐過這兩年吧」。被問到是否擔心晶片價格影響後續手機價格時，王小姐表示：「是時候看看華為手機了。」

原本以為消費者們最擔心的是玉米大豆，或者護膚化妝品類的產品漲價，沒想到反而是大家不太關注的商品。不過也有受訪者表示，愛用的護膚品漲價一定程度上會有影響，但「替代品太多了，換唄」。也有北京市民表示關稅戰會對牛肉、堅果等價格產生影響，但目前來看影響還不明顯，要再「看情况」。

美片遇冷 《白雪公主》日收三千票房

除了消費品，美國電影在國內上映的情况也十分堪憂，在映的電影《制暴：無限殺機》，在市中心東三環的某影院並未賣出一張票，昨晚7時，「貓眼」專業版上一日票房統計僅有21萬元（人民幣，下同）。而已經上映21天的《白雪公主》，雖然排片場次逾200場，但昨僅收穫3000元票房，與一些排片場次個位數的電影差不多。國家電影局昨在宣布將減少美國影片進口數量消息時，解釋稱「美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低」。

此次採訪中，首都市民們「抗美」信心滿滿，普遍表示對國貨或者其他替代品有信心，多名受訪者也表示「危機就是時機」，相信中國肯定能在此輪關稅戰中獲勝，並改寫國際形式新局面。

駐京記者 王佩凡