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多地現高純石英礦 助減對美依賴

【明報專訊】國家自然資源部公告，河南東秦嶺、新疆阿勒泰等地區發現多處高純石英礦，與美國高純石英礦相似，新礦種二氧化硅純度不低於99.995%，可以滿足半導體、光伏等高新技術需求。新華社昨指出，中國高度依賴進口的高純石英礦，是真正的「卡脖子」礦產資源；174號礦種的設立，對保障中國高新技術產業鏈、供應鏈安全具有重要意義。

「卡脖子」礦產資源 半導體原材料

新華社：保障高新技術產業鏈安全

經國務院批准，高純石英礦正式成為中國新礦種，這也是中國第174號礦種。自然界中，高純石英礦非常稀有，堪稱超級「硅」族。目前，全球高純石英礦山主要分佈在美國、俄羅斯、挪威和澳洲等國。美國北卡羅來納州的斯普魯斯派恩礦山，一度供應了全球90%以上的半導體級高純石英砂。

自然資源部有關負責人說，尋獲的中國高純石英礦，相關部門技術攻關成功獲得99.995%的4N5級以上中試產品，一些樣品達到99.998%的4N8級。高純石英具有耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高絕緣性和透光性等特性，是半導體、光伏等戰略性新興產業必不可缺的關鍵基礎材料，在國家高科技競爭中起着至關重要的作用。

中國反制美國「對等關稅」，同樣會導致來自美國的產品漲價。中國目前進口的美國貨有電子產品、農產品、石油、汽車、集成電路等，都有可替代來源。而美國生產的、由高純度石英製備而成的多晶硅，曾經是中國多晶硅主要進口來源。近日中美關稅戰，A股石英材料股逆市上漲。

由於近年科技產業發展，據中國海關統計，今年1至2月中國進口多晶硅1.7萬噸，按年增加29%；價值20.8億元人民幣，增長26.7%。來源方面，自韓國進口佔42.4%，進口量增加1.4倍；自歐盟進口佔26.1%，增加7.6%；自美國進口3138.9噸，減少16.2%，佔18.6%。美國所佔比例在持續降低。

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