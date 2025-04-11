毛寧發毛宣言片 「打到完全勝利！」

堂妹牆外轉發韓戰發言短片

內媒報道引網民景仰

毛寧在帖子上以英文寫道：「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮。」中新社等多家中國傳媒報道此事，微博話題「毛寧分享毛主席霸氣發言視頻」冲上熱搜榜，中國網民紛紛表示景仰毛澤東。X被內地網絡防火牆屏蔽，內地傳媒報道時未提及毛寧在什麼社交平台發片。

1972年12月出生的毛寧是湖南湘潭人，按輩分是毛澤東堂妹。她昨天和周一還先後在X發布美國前總統列根反對貿易壁壘的講話短片，稱「1987年的講話來到2025年重新找到意義」，「有人仍無視教訓」。

新華社昨發表題為〈美國「關稅訛詐」，一腳踢到鋼板上〉文章，批評美國濫用關稅手段施壓牟利是霸凌行為，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路；中國不惹事不怕事，有底氣、有能力、有韌性應對關稅戰。

外交部批美極限施壓擾合作

針對中國文旅部前晚發布赴美旅遊風险提示，外交部發言人林劍昨表示，這是因為美方對華一味進行極限施壓的霸道霸凌行徑嚴重惡化了中美關係的社會基礎和民意環境，嚴重干擾了兩國各領域交往與合作，中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身正當權益。

（關稅戰）