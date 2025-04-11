滬赴美貨船「絕迹」 浙外貿商家憂斷糧 聖誕訂單罕見顆粒無收 嘆無人能逃關稅戰影響

內媒料下周空運抵美貨物減90%

物流業人士：昨赴美貨輪訂艙跌逾半

作為全球最大貨櫃碼頭的上海港，前幾天還有大量從美國趕來的貨輪忙着裝貨，希望搶在新關稅實施前出港。財新網引述洋山碼頭職員表示，目前洋山島外堆積了許多來不及發出的貨櫃，等待貨主退關處理；有業者表示，大部分貨主已暫停出貨，繼續觀望局勢變化。報道稱，中美海運航線未來一個月取消超過20航次；下周空運到美國的一般貿易普通貨物可能會減少90%。同時，美國洛杉磯港也有大量前往中國的貨輪，趕在中國反制關稅生效前裝貨出發。

在中美都有經營海運拼櫃物流服務的從業人士對本報表示，「上海港沒有美國貨船」的說法稍為誇張，不過他與業內小範圍會商後得出，昨日由中國南北多個碼頭出發前往美國的貨櫃輪，訂艙量下跌超過一半。他說，關稅戰難以預料，部分貨物預計因買家放棄，到了美國後將退回。該人士表示，此前美國總統特朗普4月2日宣布「對等關稅」後，其公司中國往越南的貨運訂單也應聲跌半，不過在特朗普政策轉變後，目前中越貨運「嘭嘭聲」，十分興旺。

中美直接貿易量近年不斷下跌，廣東汕頭有玩具、精品廠商日前對本報說，今年沒有來自美國的訂單。路透社昨亦報道，在浙江金華生產人造聖誕樹的應姓廠商表示，往年所有聖誕訂單一般在4月中旬已經確定，今年受關稅戰影響還沒有任何美國客戶來下單，而且很難說還會不會來。

商家郭潔絲收到美國客戶通知，暫停一筆價值300萬元人民幣的訂單，但她已經支付了40萬元的成本。她說，這一行依靠美國訂單才能生存，來自國內的訂單很少，沒有人能逃脫關稅戰的影響。她的工廠有140名工人，他們的工作會受到影響。中美相互依賴，在美國銷售的聖誕裝飾品有87%來自中國，中國製造的產品有一半銷往美國。

專家憂徹改成本結構 失業率飈

深圳跨境電商協會長王馨表示，這是前所未有的衝擊，高關稅將徹底改變成本結構，還會導致清關時間增加、物流成本上漲，使得中國賣家想在美國市場生存變得非常困難。她表示，關稅戰對中小企業衝擊巨大，可能導致國內失業率飈升。在深圳經營亞馬遜電商的馮戴維表示，已經將售價提升30%，並減少了產品類目以及廣告投放，將資源轉移到美國以外其他市場。

不過，湖南瀏陽有煙花出口商面對高額關稅自信表示，漲價是美國消費者的事情，瀏陽煙花無可替代，沒有利潤堅決不賣。有統計稱，美國市場95%的進口煙花依賴中國。

明報記者

（關稅戰）

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