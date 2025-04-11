京周末極端大風籲居家 機械人半馬拉松賽延期

氣象局料周末東北暴雪

西北沙塵 南方風雹

根據中國氣象局預測，周末受較強冷空氣影響，華北預計將出現歷史同期罕見的持續性大風；同時，內蒙古東部和東北地區東部將出現暴雪，西北地區、內蒙古等地將出現沙塵天氣，南方將出現今年以來最強風雹天氣。廣東省應急管理廳、自然資源廳、水利廳、農業農村廳、文旅廳、氣象局昨亦發布預警，11日晚至13日，廣東省將出現大範圍強對流天氣，粵北和珠三角地區有暴雨，局部地區有12級雷暴大風、暴雨和冰雹，呼籲民眾做好防範。

「颱風」級 降溫達13℃

北京市氣象局昨發布大風橙色預警信號，稱此次大風極端性強、持續時間長、影響範圍廣、致災性強，12日白天為風力最強時段，全市平均風力6級左右，山區局地陣風達13級以上，相當於「颱風」或「颶風」級別，可以吹斷直徑達到30厘米左右的樹木。同時，此次大風伴隨猛烈降溫，12日最高氣溫將降至14℃，降幅達13℃。

全市戶外特種設備停運

北京市長殷勇前日主持召開大風天氣防範應對部署會議。他強調，各區各部門各單位要堅決克服麻痹思想、僥倖心理，壓緊壓實各方責任鏈條，全力抓好此次大風天氣應對防範工作，確保市民群眾生命財產安全和城市運作平穩有序。北京市場監管局通知，全市戶外運行的大型遊樂設施、客運索道、起重機械等特種設備停運。北京市教委亦要求各級學校及時調整周五放學時間，師生周末非必要不外出。

北京交通廣播電台報道，受本周末極端大風天氣影響，原定13日（周日）舉辦的北京城市副中心馬拉松、北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松、順義後沙峪人才社區半程馬拉松、昌平半程馬拉松宣布延期舉辦。中超聯賽官方宣布，北京工人體育場11日晚上的賽事也延期舉辦。