因應對等關稅 台灣擬擴大對美國採購投資

台當局擬率企出席美國峰會

中央社昨報道，台外交部書面報告昨披露，因應美國對等關稅，台外交部積極協同相關部會推動相關應變策略，具體作法包括：第一，擴大對美採購以降低貿易逆差，包括對農、工、石油、天然氣等大量採購計劃；第二，擴大對美國的投資，讓台美經貿合作更緊密，提升台灣經貿戰略地位。除台積電將對美再投資至少1000億美元外，台灣企業也響應美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」，將與相關部會共同協助業者瞭解赴美投資環境。

根據「選擇美國投資高峰會」官方網站，今年會議將於5月11日至5月14日在美國馬里蘭州登場。

另邊廂，路透社報道，美國總統特朗普周二表示，他告訴台灣晶片代工巨頭台積電，如果該公司不在美國建廠，將繳納高達100%的稅款。

特朗普在共和黨全國國會委員會的活動上發表講話時，批評前總統拜登政府向台積電位於亞利桑那州鳳凰城的美國子公司提供66億美元的撥款。特朗普說，「台積電，我沒有給他們錢……我只是說，如果你們不在這裏建廠，你們就要繳納高額稅款。」