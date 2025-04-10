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據低飛影片 美媒推測殲-36採並排雙座設計

【明報專訊】中國第六代隱形戰鬥機（外界暫命名「殲-36」）周一再現身四川成都上空，並以極低高度低飛，有網民拍攝短片並上傳網絡。美國「動力」網「戰區」頻道隨後刊文稱，該影片不但展示了殲-36作為新概念超重型戰鬥機的證據，而且還首次讓外界得以近距離查看其機頭座艙，似乎它罕見地採用了並列雙座佈局。

稱機頭寬 雙輪起落架重量大

據前述美媒報道，殲-36最新的影片之所以引人注目，是因為拍攝者與這架戰鬥機的距離非常近，當時它正在低空掠過機場外圍的高速公路。結合該影片和以前的照片，殲-36的三個起落架均採用雙輪結構，足以說明該機的重量。報道提及，無論是中國的殲-20隱形戰鬥機還是美國的F-22隱形戰鬥機，都屬於常規意義的重型戰機，最大重量在35噸左右，但它們的起落架也都只用了單輪。而殲-36的起落架均採用雙輪佈置，說明它的起飛重量遠遠超出傳統重型戰機的概念。

此外，該影片提供了迄今為止人們對殲-36 駕駛艙區域的最佳視角，該區域明顯沿前機身頂部模具線呈流線型。結合飛機非常寬的機頭部分，這強烈地表明了並排的座位安排，並且可以看到單個飛行員的頭盔或彈射座椅頭枕。

報道稱，殲-36 還採用了某種碎片式偽裝方案，在背部進氣口周圍和後部有明顯的淺色面板。這不能排除其採用某種鏡面塗層的可能性，所有美國隱形戰機都採用了這種塗層。

相關字詞﹕隱形戰機 座位 殲擊機

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