據低飛影片 美媒推測殲-36採並排雙座設計

稱機頭寬 雙輪起落架重量大

據前述美媒報道，殲-36最新的影片之所以引人注目，是因為拍攝者與這架戰鬥機的距離非常近，當時它正在低空掠過機場外圍的高速公路。結合該影片和以前的照片，殲-36的三個起落架均採用雙輪結構，足以說明該機的重量。報道提及，無論是中國的殲-20隱形戰鬥機還是美國的F-22隱形戰鬥機，都屬於常規意義的重型戰機，最大重量在35噸左右，但它們的起落架也都只用了單輪。而殲-36的起落架均採用雙輪佈置，說明它的起飛重量遠遠超出傳統重型戰機的概念。

此外，該影片提供了迄今為止人們對殲-36 駕駛艙區域的最佳視角，該區域明顯沿前機身頂部模具線呈流線型。結合飛機非常寬的機頭部分，這強烈地表明了並排的座位安排，並且可以看到單個飛行員的頭盔或彈射座椅頭枕。

報道稱，殲-36 還採用了某種碎片式偽裝方案，在背部進氣口周圍和後部有明顯的淺色面板。這不能排除其採用某種鏡面塗層的可能性，所有美國隱形戰機都採用了這種塗層。