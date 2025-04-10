明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

承德養老院火災釀20死 國務院掛牌督辦

【明報專訊】河北承德市隆化縣國恩老年公寓前天晚間發生火災，截至昨（9日）凌晨3時，共造成20人死亡。目前，19名未受傷人員送醫觀察；公寓相關負責人已被公安機關扣查，事故原因調查、家屬安撫等工作正在有序開展。國務院安委會決定，對該宗重大事故查處實行掛牌督辦。應急管理部部長王祥喜派出由應急部副部長、國家消防救援局局長周天帶領的工作組昨緊急赴當地督促指導。

警方扣查公寓負責人

綜合「央視新聞」、中新社等內地媒體報道，前晚間9時48分許，隆化縣國恩老年公寓發生火情。消防、應急、公安、衛健等部門第一時間趕赴現場開展救援。至昨凌晨現場明火被撲滅，事故造成20人不幸遇難。

內媒引述街坊：火自頂樓起

失火公寓位於隆化縣安州街道下洼子村。大河報《看見》引述附近的一名居民稱，火是從頂樓着起來的，公寓內居住的大部分是生活不能自理的老人。根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對該宗重大事故查處實行掛牌督辦。安委會要求，河北省要依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展事故調查，盡快查明事故各環節原因和責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。事故結案前，要將事故調查報告（稿）報安委會辦公室審核同意後，由河北省負責批覆結案並向社會公布。

相關字詞﹕老年公寓 火災 承德

上 / 下一篇新聞