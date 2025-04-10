承德養老院火災釀20死 國務院掛牌督辦

警方扣查公寓負責人

綜合「央視新聞」、中新社等內地媒體報道，前晚間9時48分許，隆化縣國恩老年公寓發生火情。消防、應急、公安、衛健等部門第一時間趕赴現場開展救援。至昨凌晨現場明火被撲滅，事故造成20人不幸遇難。

內媒引述街坊：火自頂樓起

失火公寓位於隆化縣安州街道下洼子村。大河報《看見》引述附近的一名居民稱，火是從頂樓着起來的，公寓內居住的大部分是生活不能自理的老人。根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對該宗重大事故查處實行掛牌督辦。安委會要求，河北省要依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展事故調查，盡快查明事故各環節原因和責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。事故結案前，要將事故調查報告（稿）報安委會辦公室審核同意後，由河北省負責批覆結案並向社會公布。