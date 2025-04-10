李強主持座談會：已準備好應對經濟壓力

冀企業家為國多作貢獻

新華社報道， 座談會上，三名學者及四名企業家先後發言。大家認為，今年以來，中國經濟運行總體平穩、向新向好，發展新動能加快壯大。雖然外部環境變化帶來不少困難，但中國經濟優勢多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好。

在認真聽取專家和企業家發言後，李強說，今年的形勢比較特殊，要清醒看到，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力。我們對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。李強表示，中國的發展從來都是在克服困難挑戰中前進的，只要我們堅定信心、團結奮鬥，堅定不移辦好自己的事，就一定能夠化危為機，推動中國經濟行穩致遠。

李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好二季度和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。李強希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，圍繞經濟運行中的新情况新問題多提前瞻性、建設性意見。

西班牙首相籲歐盟重審對華立場

另據彭博社報道，即將訪華的桑切斯在越南對媒體表示，對於美方挑起的關稅戰各國都需要應對。他說，美國造成的局面意味着各國都需要適應，既包括歐洲改變對中國的立場，也包括北京調整對歐政策。

桑切斯將周五抵達北京並會晤國家主席習近平及總理李強，他也由此將成為特朗普公布對等關稅以來訪華的首名歐洲領導人。