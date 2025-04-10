首次中央周邊工作會議 鞏固鄰國互信 政治局七常委出席 習近平：管控分歧、加強合作

新華社報道，出席會議的包括中共中央政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等七常委和國家副主席韓正；中共中央政治局委員、外長王毅作總結講話。中共和國家有關領導，有關方面負責人參加會議。根據央視畫面，中央外辦、外交部、中聯部副主任、副部長出席了會議。一些駐外大使回國參會，包括駐美大使謝鋒。

王毅總結 駐美大使回國參會

習近平在講話中系統總結中共十八大以來中國周邊工作的成就和經驗，分析形勢，明確今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵。要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。

會議認為，中共十八大以來，中國提出「親誠惠容」周邊外交理念，倡導推動構建周邊命運共同體，以元首外交為引領，同周邊國家深化全方位合作、加強各領域交流、共同維護和平穩定，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好。

會議指出，當前中國同周邊關係處於近代以來最好時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。要緊緊圍繞中共和國家中心任務，統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，攜手周邊國家共創美好未來。

稱與鄰國關係達近代以來最好

此次會議強調，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。做好周邊工作，要加強黨中央集中統一領導，加強各方面協調配合。深化體制機制改革，完善涉外法律法規體系。加強能力和隊伍建設，推進周邊工作理論和實踐創新。

提深化體制改革 完善涉外法規

北京曾在2013年10月24至25日在北京召開「周邊外交工作座談會」，全體中央政治局常委出席，但未冠上「中央」二字。該會議被認為是中央為應對新形勢下的周邊外交挑戰而召開的關鍵會議，習近平當時強調必須以更加積極的態度，努力為中國的發展營造良好的周邊環境。

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