京滬高鐵試寵物託運 解決攜「毛孩」旅行難 預約熱烈

隔離運輸 人寵分開 專人看護

京滬高鐵寵物託運服務在沿線的北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等5座車站間的10趟列車上試點，實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，每趟試點列車設置一組快運櫃，一般位於中部車廂的一端，與旅客乘車空間相對隔離。工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，至少每兩小時巡視檢查一次，視情况給寵物適當添加飲用水，但不餵食，託運人不能半路探視寵物。

按里程計價最貴1258元 秋田犬禁乘

試點高鐵寵物託運服務實行「人寵同出發、同到達」規則，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物託運」功能查詢對應列車車次，提前兩天及以上購買車票並線上預約同車託運寵物服務，可託運一隻家庭馴養且健康狀况良好、單隻體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米的貓狗類寵物。農業農村部確定的47類烈性犬不能承運，如藏獒、秋田犬等。旅客乘車前要帶同《動物檢疫合格證明》，在出發高鐵車站的中鐵快運營業部為寵物辦理託運手續。

「寵物票價」方面，託運服務按運輸里程梯次計價，1000公里以內的託運服務標準價格每隻558元，1000至1500公里每隻658元，1500至2000公里每隻958元，2000公里以上的每隻1258元。試行初期七折收費。

京滬高鐵推出寵物託運服務後反應熱烈，「澎湃新聞」報道，最早可預約的4月10日上海前往北京的列車已被約滿，預約頁面顯示「寵物託運倉位緊張，可能無法滿足託運需求」。據中鐵快運客服熱線稱，如果頁面上沒有倉位，暫時就無法預約，建議關注後續有沒有其他乘客退訂。