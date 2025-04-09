台教授帶學生赴陸交流包食宿 遭指統戰 陸委會：要提高警覺 配合指示登錄

5天僅收機票錢 看《哪吒2》

教授稱學生自願自費 不易洗腦

有台灣家長前日在網上發帖，稱周卓煇上月底帶領新竹清華大學及私立曙光女中科探社學生共28人到大陸天津，進行名為「光與健康」的學術交流，5天4夜行程僅收機票錢，食宿全包，還安排觀看動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），質疑大陸統戰思想「已向下紮根」。

中央社報道，活動由天津醫科大學邀請，前往天津市眼科醫院參觀並座談交流。周卓煇回應稱這次交流也會發表學術研究，參加的高中生都是自願自費前來，展現台灣高中生參與科學研究的成果，強調預防醫學的重要。周卓煇強調，學生都有自己的想法，不會輕易被洗腦；行程雖然包括天津旅遊景點，但就像大陸學生到新竹交流也會去城隍廟一樣，屬正常文化交流。他稱不希望政治的紛亂變內耗，影響學生研究科學的心，強調「這工作會持續做」。

邱垂正：盼被逐陸配反省安居

「我想各校也要提高警覺，應該要赴陸交流，也應該秉持着對等尊嚴健康永續的原則，減少這個政治化，盡量把它單純化。」邱垂正昨呼籲學校配合教育部指示，赴陸一定要登錄平台，避免遭外界質疑。

針對陸配「亞亞」（劉振亞）、「小微」（趙姓女子）、「恩綺」（張姓女子）因涉嫌鼓吹武統遭廢止居留許可後離境，邱垂正說，處分已經完成，3人也回到大陸，希望經過反省後能夠安居樂業。