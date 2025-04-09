台教授帶學生赴陸交流包食宿 遭指統戰 陸委會：要提高警覺 配合指示登錄

【明報專訊】台灣新竹清華大學材料系特聘教授周卓煇日前率領學生團赴大陸學術交流，遭島內輿論質疑是統戰活動。台灣陸委會主委邱垂正昨表示，兩岸學術交流要提高警覺，也要注意社會觀感，並配合教育部指示到赴陸交流平台登錄。
5天僅收機票錢 看《哪吒2》
教授稱學生自願自費 不易洗腦
有台灣家長前日在網上發帖，稱周卓煇上月底帶領新竹清華大學及私立曙光女中科探社學生共28人到大陸天津，進行名為「光與健康」的學術交流，5天4夜行程僅收機票錢，食宿全包，還安排觀看動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），質疑大陸統戰思想「已向下紮根」。
中央社報道，活動由天津醫科大學邀請，前往天津市眼科醫院參觀並座談交流。周卓煇回應稱這次交流也會發表學術研究，參加的高中生都是自願自費前來，展現台灣高中生參與科學研究的成果，強調預防醫學的重要。周卓煇強調，學生都有自己的想法，不會輕易被洗腦；行程雖然包括天津旅遊景點，但就像大陸學生到新竹交流也會去城隍廟一樣，屬正常文化交流。他稱不希望政治的紛亂變內耗，影響學生研究科學的心，強調「這工作會持續做」。
邱垂正：盼被逐陸配反省安居
「我想各校也要提高警覺，應該要赴陸交流，也應該秉持着對等尊嚴健康永續的原則，減少這個政治化，盡量把它單純化。」邱垂正昨呼籲學校配合教育部指示，赴陸一定要登錄平台，避免遭外界質疑。
針對陸配「亞亞」（劉振亞）、「小微」（趙姓女子）、「恩綺」（張姓女子）因涉嫌鼓吹武統遭廢止居留許可後離境，邱垂正說，處分已經完成，3人也回到大陸，希望經過反省後能夠安居樂業。