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台備方案「隨時與美談判」 廠商：美客戶停提貨

【明報專訊】因應美國「對等關稅」衝擊，台灣政府已決定組團赴美談判。台外交部長林佳龍昨受訪表示，隨時可與美國談判。在業界，有基隆市的廠商表示已收到美國客戶延後出貨，也有廠商的供應商先放特休假，甚至考慮放無薪假。由於關稅變化大，電腦鍵盤龍頭廠群光電子昨稱很多美系客戶目前都先暫停提貨，由庫存應付銷售需求，並積極尋求對策。

林佳龍昨在立法院接受媒體訪問。有媒體詢問，白宮證實台灣與美方建立聯繫，目前政府赴美談判的進度為何。林佳龍表示，台領導人賴清德在關稅談判指示由行政院副院長鄭麗君領導團隊，有關談判內容，不管是降低關稅，或是投資採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，政府準備各種方案，只要確定談判時間及方式，隨時可以與美國談判。

廠商休假尋對策

美國宣布對台課徵32%「對等關稅」，基隆市府昨邀集廠商對談。基隆市六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶在閉門座談會後，接受媒體聯訪指出，已有會員廠商收到美國客戶通知延後出貨，必須先談定32%關稅到底要由供應商或客戶吸收後再出貨，否則提貨時會出現大麻煩；延後出貨不僅增加成本，公司未來不知該如何運作，這是廠商目前面臨最大的問題。

吳宗寶指出，目前會員廠商雖未提出裁員，但有部分會員廠商的供應商開始先放特休假，甚至考慮放無薪假，現正努力突破尋求對策。

電腦鍵盤廠商群光電子昨亦表示，現在很多美系客戶都先暫停提貨，由庫存支應銷售需求，並積極尋求對策。群光是全球電腦鍵盤龍頭，也是網絡攝影機、筆記本電腦相機模組大廠，主要客戶包括微軟、惠普、戴爾、宏碁、華碩等。

群光主管昨表示，美國「對等關稅」幅度遠高於外界預期，確實為市場投下大變數。目前大家都在等，在各國與美國完成協商降低對等關稅前，現在市場充滿不確定性。

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅戰 美台關係 賴清德 關稅 談判 對等關稅

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