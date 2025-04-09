中歐通話應對美關稅 李強籲護貿易開放 馮德萊恩促談判

新華社報道，李强表示，中方願同歐方攜手努力，保持良好順暢的高層交往，增進政治互信，拓展務實合作，中方堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向好、向前發展。

據歐盟委員會新聞稿，馮德萊恩表示，7月歐中峰會將是慶祝建交50周年的適當時機。此前有報道，國家主席習近平婉拒歐盟邀請，不前往布魯塞爾出席紀念中歐建交50周年的峰會。

新聞稿還提到，雙方討論建立機制，追蹤關稅戰引發的潛在貿易轉移。馮德萊恩表示，中國扮演關鍵角色，特別是在已出現全球產能過剩的領域。她還强調，迫切需要結構性解決雙邊貿易平衡問題，讓歐洲企業、產品、服務更好進入中國市場。

李強邀請 西班牙首相明訪華

此外，李強也邀請西班牙首相桑切斯訪華，後者周四起訪華兩天，其間與習近平會面、與李強會談。西班牙是中國在歐盟內第五大貿易伙伴，外交部發言人林劍說，桑切斯3年內3度訪華，中方希望藉此深化兩國戰略互信，擴大開放合作，攜手應對全球性挑戰。

（關稅戰）