人民日報：反制師出有名 中國應對衝擊有底氣

文章指出，「美方單方面挑起對華貿易戰，不是一年兩年了，結果如何？」中國外貿在壓力下展現強勁韌性，中國經濟始終保持發展和進步；反觀美國，非但沒能實現減少貿易逆差、推動製造業回流等目標，反而使本國企業和消費者承受損失。如今，美方再次揮舞關稅大棒，雖短期內會造成一定負面影響，但中國應對衝擊有底氣、有信心。

央視財經：時間在我們這邊

「央視財經」的評論文章以「時間在我們這邊，在公正這邊」為題，稱中國經濟韌性不斷增强，新能源、人工智能等新質生產力發展，中國資產價值得到國際社會重新認可；中國經濟有大量政策工具隨時啓動。

胡鍚進：做好最壞準備 擴核武庫關鍵

《環球時報》前總編輯胡鍚進在微博發文談「底線思維」，他稱世界第一和第二大經濟體斷然脫鈎的過程和盡頭肯定不僅僅是經濟的事情，將形成地緣政治的嚴重不確定性。胡錫進指出，歷史的經驗是，當邊境上商隊消失時，就會有軍隊出沒；大海上商船愈來愈少時，軍艦就會成為主角。中國應該做好最壞的準備，軍力建設對中國至關重要，中國核武庫的擴大尤其是關鍵所在。

（關稅戰）