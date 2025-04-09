發改委會5民企應對關稅戰 穩外貿穩就業 美媒：華約談Shein等阻製造業外流

綜合報道

5企涉外貿光伏科技等領域

據發改委網站新聞稿，受邀5家企業為光伏設備製造商江蘇天合光能、從事進出口貿易的浙江中基寧波、精密零件製造商廣東領益智造、網約車平台北京滴滴出行、蘋果VR眼鏡及耳機供應商山東歌爾股份。各企業負責人結合本企業發展實際和所在行業發展現狀，談及宏觀政策在微觀主體的落實情况及建議，應對美加徵關稅的舉措及建議，以及穩外貿、穩就業的意見及建議。與會企業負責人認為，對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，有信心克服困難、取得突破。

鄭柵潔表示，面對美加徵關稅等外部風險挑戰，中方將堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性，牢牢把握自身發展的主動權。鄭柵潔說，民營經濟已經形成相當的規模、佔有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。發改委將堅持和完善政府企業常態化溝通交流機制，促進民營經濟健康發展、高質量發展。

蘋果代工廠三日跌停 蒸發200億

作為蘋果概念股之一，歌爾股份在昨日A股收市後已連續3個交易日跌停，市值蒸發逾200億元人民幣。包括光合天能在內多個光伏企業，亦在「黑色星期一」後股價持續暴跌。領益智造前日披露，公司處於供應鏈中上游，主要產品不直接從中國出口美國，可消化供應鏈波動；積極推動國際化佈局，在土耳其、巴西、印度、美國等地設有生產據點。

供應鏈多元化被視為應對關稅舉措，不過彭博社昨日引述消息人士稱，中國快時尚電商Shein向海外轉移生產線的計劃遭北京反對。中國商務部在美國總統特朗普宣布「對等關稅」前不久與多家企業接觸，反對這些企業透過從其他國家採購實現供應鏈多元化。Shein已暫停安排供應商到東南亞國家考察。彭博報道稱，尚未清楚除Shein以外還有什麼企業收到商務部通知。Shein暫未回應彭博、路透等傳媒的置評請求。

Shein今年2月曾否認要求供應商搬到越南的傳言。內地傳媒此前報道，Shein在越南招聘，有電商、倉儲、物流行業經驗者優先。有「希音村」之稱廣州番禺塘步東村聚集的過千家服裝加工廠，近期訂單量萎縮。

（關稅戰）

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