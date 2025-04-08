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1730崗位收120萬簡歷 中核「曬數字」被轟傲慢

【明報專訊】特大型央企中核集團因發布「1730個崗位收到119萬份簡歷」的招聘數據「喜報」，引發廣泛爭議，網民批評無視大學生求職苦况，身為國企卻充滿對人民的傲慢。中核前晚刪除該帖並發聲明稱，「感謝每一份信任，謹記每一份責任」。官媒評論稱中核的炫耀帖「像根火柴，點燃了就業季的焦慮」，強調「央企招聘不該被演成『豪門炫富』」。

中核（全稱中國核工業集團有限公司）是中央直接管理的特大型國有重要骨幹企業，由100多家企事業單位和科研院所組成，資產規模約1.4萬億人民幣，共18萬名員工。

中核回應稱認真對待每份簡歷

今年2月下旬，中核集團2025屆春季校園招聘正式啟動。4月5日，中核集團招聘官方微信公眾號發布題為「我們收到1,196,273份簡歷」的戰報，標題加了一個雙眼帶星星的表情圖標。內文稱，此次校園招聘釋放1730個核心崗位需求，精準吸納1,196,273份高質量簡歷，共計425,284名應聘者，數據全景印證中核集團的「強磁場效應」。

有關帖文引起大量質疑，網民指現在就業形勢嚴峻，中核集團「把別人的痛苦當作企業炫耀的資本」，「只看到『傲慢』兩個字」、「輕蔑踐踏個體尊嚴」、「國企社會責任淪陷」。

「中核集團招聘」前晚發聲明「滅火」，稱感謝廣大網友對中核招聘的關注，感謝廣大學子對核事業的熱愛；「我們始終堅持認真對待每份簡歷，不辜負每位學子對我們的認可和信任」，「我們將用心傾聽、認真記錄每一位應聘者的聲音，持續改進每一個細節」。針對中核集團2025屆校園招聘人數，聲明更正為「共提供1730類崗位，預計錄用人數約8000人」。

官媒：像根火柴點燃就業季焦慮

河南廣播電視台「大象評論」昨稱，中核集團放出的招聘KPI（關鍵績效指標）戰報，已經像根火柴，點燃了就業季的焦慮。評論指出，當「95後」還在為求職焦頭爛額時，央企卻把百萬份簡歷當「戰利品」公開展示，就像在失業者、擇業者傷口上跳《海草舞》；數據背後是42萬顆焦慮的心，卻被濃縮成炫耀的數字。百萬份簡歷對於人力資源部門，確實是一種「成績」，但求職者眼中，它們是就業「內捲」的紀念碑。

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