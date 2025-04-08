日美去年「利刃」軍演 首模擬導彈攻華軍艦

設「統合作戰司令官」前提下演習

日本自衛隊與美國軍方去年2月展開聯合指揮所演習「利刃」，日本《產經新聞》前日報道，根據多名相關人士透露，那次電腦模擬演習以「中國侵台」為情境，並在設有統一指揮陸海空自衛隊的「統合作戰司令官」為前提下演習，顯示早就開始為今年3月成立的「統合作戰司令部」預作準備。

演習模擬解放軍對台灣發動攻擊的同時，也攻擊了長崎縣的駐日美軍佐世保基地等目標。美方提出攻擊通過台灣海峽的解放軍兩棲突襲艦隊的請求，日本方面接受請求，航空自衛隊的戰鬥機對解放軍的運輸艦作空對艦導彈攻擊。演習情境還包括解放軍登陸日本沖繩縣與那國島。

「利刃」演習每兩年舉行一次。在去年2月的演習中，澳洲軍隊首次參加。

自衛隊設海上輸送群 增西南諸島防衛

另據《日本經濟新聞》報道，日本防衛大臣中谷元前日出席廣島縣吳市、海上自衛隊吳基地舉行的「自衛隊海上輸送群」成立典禮。這個部隊目標是在東南亞地區有事時，加強西南諸島的防衛力，並強化部隊與裝備的海上運輸能力。