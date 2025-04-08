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台朝野商美關稅對策 賴清德：增對美採購不報復

【明報專訊】台灣遭美國課徵32%「對等關稅」，台灣朝野昨緊急應對美國的關稅大刀，行政院邀台立法院朝野各黨團閉門共商對策。台灣領導人賴清德昨再開腔，他在社交媒體以英文發帖稱，台灣不會對美國祭出報復性關稅，還會增加對美採購。

珍奶廠呻貨櫃漂泊 茶業公會盼減衝擊

綜合台媒報道，台北市長蔣萬安昨邀集產業開會因應「對等關稅」。在座談會上，有一家食品珍珠奶茶大廠代表哭訴，稱現在他有四、五個貨櫃正在海上「漂泊」，請問台灣政府從中央到地方，誰能告訴他，靠岸到美國之後，稅要怎麼加？32%稅誰來付？補助怎麼補？企業該怎麼辦？出席座談的民眾黨議員陳宥丞表示，台北市看來還沒有做好準備，過去沒有做好準備，現在沒有答應，最怕未來沒有方向。

台灣是美國茶葉外銷最大市場，台灣區製茶工業同業公會昨稱，期盼雙邊談判有好結果，減少產業衝擊。2024年台灣出口茶葉總量6285噸，逾三成即1959噸銷往美國。

國民黨立法院黨團昨上午則召開記者會，國民黨團總召傅崐萁表示，股市開盤跌了2000多點，錄得台灣股市有史以來最大跌幅，表明台灣政府沒做好準備。傅崐萁強烈呼籲，賴清德及所屬執政團隊，善用台灣優勢，立刻對美談判。

昨天，賴清德以英文在社交平台X發文，重申前一天他錄影談話的要點，表示台灣政府在關稅議題不尋求對抗的立場。賴清德6日透過影片發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國。

賴更表示，為確保台灣競爭力，台灣會增加對美進口。他說：「台美可以一道迎接共享繁榮的黃金時代。」

台工業總會倡設「對美採購團」

另邊廂，台灣工業總會昨提出6項建議，包括經濟部等相關單位成立「對美採購團」，工總可協助在產業界響應擴大對美採購。

相關字詞﹕應對 國民黨 關稅 賴清德 對等關稅

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