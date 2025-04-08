商務部召美企圓桌會 籲就關稅發聲行動 稱華反制措施是促美回多邊貿易正軌

商務部網站昨日發布新聞稿，稱與會企業代表表示，本次會議傳遞積極信號，將及時向總部報告；企業代表反映當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。

指問題根子在美 盼美企追根溯源

凌激表示，國家主席習近平3月28日會見國際工商界代表時充分肯定外資企業在中國改革開放和現代化建設中發揮的重要作用，中方將堅決貫徹落實習近平重要講話精神，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。凌激說，商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。

凌激強調，關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏；中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道。

路透社報道稱，儘管美國總統特朗普將關稅戰升級，凌激的講話「暗示北京無意對美國企業施加懲罰」。

「馬斯克似與特朗普劃清界限」登熱搜

特斯拉總裁馬斯克近日在社交平台公開表達對美國商務部長盧特尼克、美國總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅的不滿，經內地媒體報道，話題「馬斯克似乎與特朗普劃清界限」昨晚登上微博熱搜。

央視「玉淵譚天」發表評論文章稱「關稅給美國帶來的風暴才剛剛開始」，形容特朗普政府發動關稅戰是「冒天下之大不韙」，列舉美國民眾上街抗議、商界精英希望與特朗普作「常識性討論」、美股大跌、美國中小型農場破產、美國製造業未如預期回暖等事例。「玉淵譚天」還發片稱，關稅政策令美國科技企業營利大幅受挫，舉例一部蘋果iPhone 16的製造成本將上漲超過50%，將生產組裝從中國搬回美國後成本更甚。

針對「中方在什麼條件下才會同美方對話」、「中美元首是否將通話」等問題，中國外交部發言人林劍昨稱「關於對話的具體問題，建議向中方主管部門了解」，重申施壓和威脅不是與中方打交道的正確方式。林劍表示，美國濫施關稅做法是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，損人害己。

（關稅戰）

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