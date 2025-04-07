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多地高速警示路牌提「慎用智駕」 交警：部分標語小米車禍前已出現

【明報專訊】內地上月底發生一宗車禍慘劇釀3名大學生死亡事件，駕駛員因開啟了小米SU7電動車的智能輔助駕駛系統而引發社會高度關注。全國多地高速公路近日打出標語提醒司機「慎用智能輔助駕駛」，在發生車禍的德上高速安徽池州路段，更有標語顯示「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」。

內媒：有車企未提高低配車差異

綜合內地媒體報道，德上高速池州路段高速大隊職員證實標語存在，「只是提示車主最好不要使用智能駕駛，安全是第一位的」。當地交警表示，國家規定司機要在確保自身安全的情况下駕駛車輛，「能不用輔助駕駛就盡量不用」。此前，部分關於警示不要使用智能輔助駕駛的標語，在前述車禍前已經出現。

《中國青年報》報道稱，部分車企會以高配版車型宣傳其智能駕駛輔助功能，對低配版車型則幾乎不提，而高配和低配在實際路面上的表現存在明顯差別。汽車行業分析師劉志超認為，一些車企不惜用「誇張的描述」、「過線的行為」宣傳自家的智能駕駛輔助，對具體功能、安全邊界和事故責任劃分含糊其詞，只會給智能駕駛甚至整個新能源汽車產業的未來蒙上一層陰影。

分析師白德表示，無論智能輔助駕駛宣傳得多麼先進，其本質還是輔助駕駛，不是自動駕駛、無人駕駛，行業主管部門、交通管理部門以及車企、媒體、社交平台應共同努力對智能駕駛技術標準、規範安全駕駛行為進行科普。

小米科技首席執行官雷軍昨發微博紀念小米成立15周年，未提及日前引發熱議的湖北小米SU7車主在安徽高速撞車釀3死的事故。

小米周年雷軍發帖 未提車禍

死者家屬社媒內容清空

雷軍上一次在微博發帖是本月1日關於前述車禍的聲明，他當時承諾「無論如何都不會迴避」、「用行動回答」。雷軍在車禍前曾活躍於社交媒體。雷軍的微博帳號顯示，「30天內，博主已拉黑惡意評論用戶13人，請謹慎評論」。最早向公衆披露車禍的死者家屬，日前已將社交媒體的所有內容清空。

22歲的羅姓司機上月29日駕駛一輛小米SU7電動車，與兩名大學同學一起從湖北前往安徽準備參加當地公務員招聘，途徑安徽銅陵時，高速公路施工臨時改道，車輛高速撞向路障發生爆燃，車上3人身亡。事故發生前車輛處於智能輔助駕駛狀態，從檢測到障礙物發出提醒至撞上路障之間只有2秒時間。致命車禍引發公眾對「智駕」的擔憂。

相關字詞﹕警示 車禍 智能駕駛 小米SU7

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