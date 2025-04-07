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最新最低工資 8省市一檔超2300人民幣

【明報專訊】內地近日公布了各地最低工資標準，其中，有8個省份（直轄市）第一檔月最低工資標準超過2300元（人民幣，下同，約2455港元），分別是北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、重慶和四川。

綜合「中新網」等內地媒體昨（6日）報道，人力資源和社會保障部上周四發布了內地各省、自治區、直轄市最低工資標準情况。數據顯示，目前有21個省份第一檔月最低工資標準在2100元及以上；其中，有8個省份（直轄市）第一檔月最低工資標準超過2300元，分別是北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、重慶、四川。今年以來，已有多個省份上調最低工資標準。4月1日起，福建上調最低工資標準，本次調整後保留4個檔，月最低工資標準分別為2265元、2195元、2045元、1895元，非全日制用工小時最低工資標準分別為23.5元、23元、21.5元、20元。

閩粵上調 廣深底薪2500元

廣東3月1日起也調整提高該省全日制就業勞動者月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。此次調整仍保持四類標準，其中廣州、深圳執行一類標準，廣州市調整為2500元每月，深圳市調整為2520元每月，兩市對應的非全日制小時最低工資標準均為23.7元每小時。

京滬標準不涵「五險一金」

多數地區最低工資標準包括了個人繳納的「五險一金」（‌養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險‌和‌住房公積金‌），不過，北京和上海不包括個人繳納的「五險一金」。

相關字詞﹕全日制 標準 最低工資

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