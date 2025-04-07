明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

央媒刊文再批美「關稅霸凌」 學者稱華強勢回應超美預期

【明報專訊】針對美國的「對等關稅」計劃，官媒昨刊發評論文章稱，中國在第一時間堅決實施必要的反制措施，與國際社會一道共同反對美國關稅霸凌霸道行為，堅決捍衛多邊主義和經濟全球化。復旦大學際政治系教授沈逸認為，美國總統特朗普在宣布「對等關稅」時，並沒有考慮到最糟糕的情况，那就是中國做出遠超美國預期的強勢回應。

4月2日，美國對外宣布實施「對等關稅」計劃，挑起全球范圍貿易戰，引發國際社會強烈反應，包括美國在內的全球金融市場大幅震蕩。新華社昨刊發評論文章，稱美國所謂「對等關稅」政策邏輯混亂，違背基本經濟規律；美方意圖實現「逆差歸零」不具有可行性，美國巨額貿易逆差的背背後本質是美國國內經濟的失衡。

此外，美國所謂「對等關稅」是典型的關稅霸凌行為，違反世貿組織規則。美方所謂「對等關稅」顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利。

文章稱華維護多邊主義

歡迎外企來華投資

文章又稱，中方反制行為合情合理合法，希望美國回到解決問題的正確軌道。 中國堅定不移維護多邊主義，願同各國共同促進自由貿易，實現互利共贏。中國始終是全球經濟的穩定錨和避風港，歡迎外資企業來華投資興業。

學者：續强硬美或經濟危機

對於美國的「對等關稅」，中國前天作出強硬回應。沈逸昨在「觀察者網」撰文稱，從特朗普的反應來看，美方此前並沒有形成一套成熟有效的預案，來回應中方可能採取的強勢判斷。

沈逸表示，現在球已經踢回到美國一側，是選擇理性反應，確保不要讓美國經濟面臨某種斷崖式下挫的風險，還是為了特朗普的臉面，繼續堅持強硬最終交換某種無法挽回的長期重挫，甚至提前引爆一場比肩2008年的危機，選擇權在白宮。

相關字詞﹕中美關係 反擊 貿易戰 特朗普 對等關稅

上 / 下一篇新聞