央媒刊文再批美「關稅霸凌」 學者稱華強勢回應超美預期

4月2日，美國對外宣布實施「對等關稅」計劃，挑起全球范圍貿易戰，引發國際社會強烈反應，包括美國在內的全球金融市場大幅震蕩。新華社昨刊發評論文章，稱美國所謂「對等關稅」政策邏輯混亂，違背基本經濟規律；美方意圖實現「逆差歸零」不具有可行性，美國巨額貿易逆差的背背後本質是美國國內經濟的失衡。

此外，美國所謂「對等關稅」是典型的關稅霸凌行為，違反世貿組織規則。美方所謂「對等關稅」顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利。

文章稱華維護多邊主義

歡迎外企來華投資

文章又稱，中方反制行為合情合理合法，希望美國回到解決問題的正確軌道。 中國堅定不移維護多邊主義，願同各國共同促進自由貿易，實現互利共贏。中國始終是全球經濟的穩定錨和避風港，歡迎外資企業來華投資興業。

學者：續强硬美或經濟危機

對於美國的「對等關稅」，中國前天作出強硬回應。沈逸昨在「觀察者網」撰文稱，從特朗普的反應來看，美方此前並沒有形成一套成熟有效的預案，來回應中方可能採取的強勢判斷。

沈逸表示，現在球已經踢回到美國一側，是選擇理性反應，確保不要讓美國經濟面臨某種斷崖式下挫的風險，還是為了特朗普的臉面，繼續堅持強硬最終交換某種無法挽回的長期重挫，甚至提前引爆一場比肩2008年的危機，選擇權在白宮。