胡德華追悼會千人送行 多密友遭禁足

內地記者：葬禮「平民規格」

增派警力嚴控出席者

胡德華的追悼會昨上午8時在八寶山殯儀館主儀式樓「蘭廳」舉行，希望一睹胡遺容的民衆在門外排起長龍，儀式開始前已有上千人等候入場。高瑜表示，與「蘭廳」相鄰的「梅廳」，亦承辦了其他民衆的喪事，顯示胡德華的葬禮是「平民規格」；與之相比，國務院前總理趙紫陽政治秘書鮑彤喪禮2022年在「梅廳」舉辦時，「整個八寶山停止一切活動，只為鮑彤開放」。

非親花圈不得署個人名

胡德華靈前擺有4個花圈，分別由胡德華大哥胡德平、二哥劉湖、四妹李恆及遺孀洪曉平、女兒胡天翎等直系親屬敬獻。現場還有多個官方及民間團體送遞的花圈。據知情人士表示，除親屬以外，其他花圈均不得以個人名義署名。高瑜稱，當局增派警力嚴防異見人士出席胡德華的喪禮，包括她自己以及作家老鬼、北京律師尚寶軍等，今年清明「在風聲鶴唳中過去」。

胡德華3月30日晚11時許突發心臟病驟然離世，享年77歲。自2012年底的中共十八大之後，胡德華屢屢對時局發言，成為「紅二代」中知名的敢言者。作為胡耀邦三子，胡德華歷來主張中國應繼續走改革開放的道路。

習近平胞弟習遠平送花圈

據流傳於網絡的公開信息顯示，胡德華家人在家中設靈堂，致送花圈的包括原全國人大副委員長王兆國、國家主席習近平胞弟習遠平、中共元老陶鑄之女陶斯亮等，原《炎黃春秋》社長杜導正「率炎黃同仁」也送了花圈。

明報記者