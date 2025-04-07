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胡德華追悼會千人送行 多密友遭禁足

【明報專訊】中共前總書記胡耀邦三子、《炎黃春秋》雜誌副社長胡德華的追悼會昨（6日）上午在北京八寶山革命公墓舉行，現場有過千人參加送別式。內地資深獨立記者高瑜表示，多名與胡德華生前私交甚篤的異見人士被當局禁足不得參加喪禮。

內地記者：葬禮「平民規格」

增派警力嚴控出席者

胡德華的追悼會昨上午8時在八寶山殯儀館主儀式樓「蘭廳」舉行，希望一睹胡遺容的民衆在門外排起長龍，儀式開始前已有上千人等候入場。高瑜表示，與「蘭廳」相鄰的「梅廳」，亦承辦了其他民衆的喪事，顯示胡德華的葬禮是「平民規格」；與之相比，國務院前總理趙紫陽政治秘書鮑彤喪禮2022年在「梅廳」舉辦時，「整個八寶山停止一切活動，只為鮑彤開放」。

非親花圈不得署個人名

胡德華靈前擺有4個花圈，分別由胡德華大哥胡德平、二哥劉湖、四妹李恆及遺孀洪曉平、女兒胡天翎等直系親屬敬獻。現場還有多個官方及民間團體送遞的花圈。據知情人士表示，除親屬以外，其他花圈均不得以個人名義署名。高瑜稱，當局增派警力嚴防異見人士出席胡德華的喪禮，包括她自己以及作家老鬼、北京律師尚寶軍等，今年清明「在風聲鶴唳中過去」。

胡德華3月30日晚11時許突發心臟病驟然離世，享年77歲。自2012年底的中共十八大之後，胡德華屢屢對時局發言，成為「紅二代」中知名的敢言者。作為胡耀邦三子，胡德華歷來主張中國應繼續走改革開放的道路。

習近平胞弟習遠平送花圈

據流傳於網絡的公開信息顯示，胡德華家人在家中設靈堂，致送花圈的包括原全國人大副委員長王兆國、國家主席習近平胞弟習遠平、中共元老陶鑄之女陶斯亮等，原《炎黃春秋》社長杜導正「率炎黃同仁」也送了花圈。

明報記者

相關字詞﹕出殯 胡耀邦 八寶山 胡德華

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