明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

被指「無核心競爭力」 胖東來起訴學者 超市追責百萬 被告宋清輝：死磕到底

【明報專訊】內地經濟學家宋清輝（圖）在網上發布針對河南省人氣超市「胖東來」的差評，被胖東來公示侵權起訴。宋指胖東來是「一家沒有核心競爭力的企業，只能變着花樣靠流量活着」。胖東來方面認為，有關言論涉嫌貶損公司品牌形象，已將此列為侵權訴訟案件之一，追責至少100萬元（人民幣，下同）。事件引發公眾對企業聲譽維護以及言論邊界的討論。宋清輝昨（6日）發文章回應，指胖東來容不下一點兒質疑，動輒起訴是無賴企業行徑，並稱胖東來的老闆于東來不是「神」，將死磕到底。

評論稱胖東來「靠流量活着」

宋清輝近日在新浪微博發布了多條關於胖東來的評論，其中提到「胖東來基層員工平均月薪9886元，一家沒有什麼核心競爭力的企業，只能變着花樣靠流量活着」，「胖東來不務正業，蹭流量卻是一把高手，這樣的企業能走多遠？需要打一個問號」，並指「一個企業不能只靠順應網民情緒帶來的流量活着，需要腳踏實地、一步一個腳印練好內功，這樣沒有流量照樣可以很好地活下去」。

宋清輝有關差評成為胖東來公示的一批侵權訴訟案件之一。前晚，胖東來商貿集團有限公司發布《胖東來關於侵權行為的處理公示》顯示，胖東來方面認為，這些言論涉嫌貶損公司品牌形象，已將此列為侵權訴訟案件之一。目前，胖東來正通過法律途徑追究相關責任，維護自身合法權益。

胖東來強調，對於任何侵害胖東來公司名譽、商譽等合法權益的行為，胖東來法務將堅決依法維權。綜合評估胖東來品牌價值及社會影響力對於嚴重侵權的行為，原則上追責金額不低於100萬元。

宋籲媒體停止神化于東來

這一事件也引發公眾對於企業聲譽維護以及言論邊界的討論。對此，宋清輝昨回應被胖東來起訴一事，他發表嚴正聲明表示將「死磕到底」。聲明表示，胖東來沒有核心競爭力，也容不下哪怕一點兒質疑，動輒起訴這起訴那，這分明是無賴企業行徑，更是河南企業界的恥辱。一家至今走不出河南一隅之地的小企業主，竟然能夠有如此大的煽動民粹的力量，令人震驚。今天企業主于東來敢明目張膽地亂搞說真話的人，明天他可能就敢針對整個國家，我必須與這一小股「邪惡勢力」殊死搏鬥。他並稱于東來是人不是「神」，呼籲自媒體造神運動「該停歇了」。

公開資料顯示，宋清輝是經濟學家、清暉智庫創始人，2015年曾獲證券時報社「最具影響力財經觀察員獎」，還擔任中國質量萬里行社會質量監督員、中國50人獨立經濟學家論壇首名副主席等職務，在經濟領域頗具影響力，著有《一本書讀懂經濟新常態》。

胖東來超市創建於1995年3月，旗下涵蓋專業百貨、電器、超市等，是河南省第二大零售集團。胖東來以周到的顧客服務、優厚的員工福利及有爆款商品等特點著稱，被稱為中國零售業的「超市界『海底撈』」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕訴訟 品牌 微博 經濟學家 超市 胖東來

上 / 下一篇新聞