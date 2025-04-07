被指「無核心競爭力」 胖東來起訴學者 超市追責百萬 被告宋清輝：死磕到底

評論稱胖東來「靠流量活着」

宋清輝近日在新浪微博發布了多條關於胖東來的評論，其中提到「胖東來基層員工平均月薪9886元，一家沒有什麼核心競爭力的企業，只能變着花樣靠流量活着」，「胖東來不務正業，蹭流量卻是一把高手，這樣的企業能走多遠？需要打一個問號」，並指「一個企業不能只靠順應網民情緒帶來的流量活着，需要腳踏實地、一步一個腳印練好內功，這樣沒有流量照樣可以很好地活下去」。

宋清輝有關差評成為胖東來公示的一批侵權訴訟案件之一。前晚，胖東來商貿集團有限公司發布《胖東來關於侵權行為的處理公示》顯示，胖東來方面認為，這些言論涉嫌貶損公司品牌形象，已將此列為侵權訴訟案件之一。目前，胖東來正通過法律途徑追究相關責任，維護自身合法權益。

胖東來強調，對於任何侵害胖東來公司名譽、商譽等合法權益的行為，胖東來法務將堅決依法維權。綜合評估胖東來品牌價值及社會影響力對於嚴重侵權的行為，原則上追責金額不低於100萬元。

宋籲媒體停止神化于東來

這一事件也引發公眾對於企業聲譽維護以及言論邊界的討論。對此，宋清輝昨回應被胖東來起訴一事，他發表嚴正聲明表示將「死磕到底」。聲明表示，胖東來沒有核心競爭力，也容不下哪怕一點兒質疑，動輒起訴這起訴那，這分明是無賴企業行徑，更是河南企業界的恥辱。一家至今走不出河南一隅之地的小企業主，竟然能夠有如此大的煽動民粹的力量，令人震驚。今天企業主于東來敢明目張膽地亂搞說真話的人，明天他可能就敢針對整個國家，我必須與這一小股「邪惡勢力」殊死搏鬥。他並稱于東來是人不是「神」，呼籲自媒體造神運動「該停歇了」。

公開資料顯示，宋清輝是經濟學家、清暉智庫創始人，2015年曾獲證券時報社「最具影響力財經觀察員獎」，還擔任中國質量萬里行社會質量監督員、中國50人獨立經濟學家論壇首名副主席等職務，在經濟領域頗具影響力，著有《一本書讀懂經濟新常態》。

胖東來超市創建於1995年3月，旗下涵蓋專業百貨、電器、超市等，是河南省第二大零售集團。胖東來以周到的顧客服務、優厚的員工福利及有爆款商品等特點著稱，被稱為中國零售業的「超市界『海底撈』」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676