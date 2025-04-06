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吳釗燮林佳龍訪美 「特殊渠道」秘密對話

【明報專訊】台灣國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍率團訪美，當地時間4月5日與特朗普政府官員在「特殊渠道」下秘密對話。

英國《金融時報》指，這場「特殊渠道」對話是特朗普1月底重返白宮以來，台美雙方首次透過此渠道對話。報道提到，台美高層官員通過該渠道討論安全問題行之有年，雙方一直對此低調處理，2021年才首度披露。吳釗燮此行正值特朗普宣布加徵對等關稅、解放軍在台灣周邊演習。

對於這場對話，台灣駐美代表處不願評論。中央社引述知情人士表示，台灣政府確實已派員赴美國華府交涉，將增加要交涉的方案內容與加大談判力度。知情人士並強調，政府最重要的兩項任務，是穩定產業面以及持續跟美方交涉，無論如何都要爭取到對產業最公平的狀况。

有關對美協商重點，台灣行政院經貿談判辦總談判代表楊珍妮在前日指出，政府後續談判策略，是與美國政府、經貿代表及商業團體等各界溝通，將從建構台美高科技戰略伙伴關係，尋求台美雙方貿易平衡的合理性；以及業者國際佈局需求赴美投資等，處理美方關切貨品貿易逆差問題。最終目標是要降低對等關稅稅率，或限縮加徵關稅的範圍。

行政院長卓榮泰前日表示，楊珍妮所率領的經貿辦同仁非常辛苦努力，將補充人力讓經貿辦有更強戰鬥力。

（關稅戰）

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