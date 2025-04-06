關稅加劇疑美 台撥200億補助業界 評估多項工業「受重大影響」 官員赴美交涉

綜合報道

台灣政府評估各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車零組件、建材、家電等工業產業，受美國關稅影響「明顯且重大」。行政院長卓榮泰前日宣布，已擬定九大面向、20項措施的協助方案，並計劃撥款880億元以因應產業各項需求，其中工業佔700億元，農業佔180億元。

卓榮泰：政府將有強烈反應

20項的措施包括融資貸款優惠加碼的補助，及租稅減免優惠，還會協助強化外銷能力、輔導轉型跟開拓多元市場，提升產業國際競爭力。對於經費要如何籌措，卓榮泰表示，會邀請立法院朝野共議，討論以最快速度提出特別條例、編列特別預算。

在野國民黨、民眾黨均質疑，台積電一個月前已宣布赴美高額投資，台灣仍遭受美國高關稅的特別對待，反映台美經貿關係已出現嚴重溝通障礙。針對美國對台加徵高關稅是否加劇「疑美論」，卓榮泰回應稱，美國新關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數國家；他也說，32%關稅對台灣不合理也不公平，政府將會有強烈反應，極力做有效調適。

彭博料台對美出口減63% GDP縮3.8%

台灣被加徵關稅32%，稅率高於日韓等主要競爭對手。據彭博模型推估，一旦關稅落地，台灣對美出口將減少約63%，換算下來約等於GDP收縮3.8%。

業界指出，在大陸從事消費電子、紡織、製鞋業的台商，對美出口比重高，產業易受到關稅影響。台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏指出，目前局勢對台商而言比以前更困難，過去中美貿易戰主要是對大陸徵關稅，但現時美國也對越南、泰國、菲律賓等國加徵關稅，以往台商能將生產線佈局到東南亞，但現在台商都很困惑該往哪發展、如何分散市場。

因應美國「對等關稅」，賴清德昨在台北總統府與多名資訊通訊業者座談，周日將邀傳統產業和中小微型企業代表等舉行第二場企業座談。

民眾黨立院黨團昨日致函立法院長韓國瑜辦公室，建請他周一（7日）召集黨團協商，要求行政院在周二（8日）於立法院提出專案報告，內容包括賴政府與美國交涉內容和結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議等。

針對台灣提出880億的協助方案，台灣智庫諮詢委員張國城表示，美方關注的是長期累積的貿易逆差，而非單一稅率。若無法擴大對美採購，或加快與其他貿易伙伴多元化合作，僅靠補助業界將無法有效降低對美壓力。至於以台積電作為籌碼也不實際，因台積電已在美加碼投資，仍遭32%的進口關稅待遇，顯示單一企業投資並不足以改變美國的關稅邏輯。

（關稅戰）

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