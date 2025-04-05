明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

新冠發哨人艾芬被全網封號 與眼科醫院糾紛持續 企業3管理人員侵害名譽罪成

【明報專訊】內地民營醫療機構愛爾眼科與新冠疫情「發哨人」艾芬醫生的醫療糾紛持續五年，該集團三名管理人員因長期詆譭艾芬，近日在侵害名譽權的案件中敗訴，被判道歉和賠償精神損失。不過在案件判決前，艾芬所有自媒體平台被封，她昨日對本報表示，將繼續用法律捍衛權利，調查和舉報愛爾眼科的違規問題。

武漢市中心醫院醫生艾芬與愛爾眼科的醫療糾紛始於2020年。艾芬在武漢愛爾眼科接受白內障手術後，出現視網膜脫落，質疑診療不規範，此後長期通過社交平台維權，並舉報愛爾眼科多個機構存在虛假診斷、商業賄賂等問題。

手術出事後艾芬維權遭詆譭 法院判愛爾高層賠償道歉

武漢市江漢區法院周二（1日）分別就艾芬訴段××、劉××、劉×名譽權糾紛案，一審判決三名被告要在10日內刪除與艾芬有關的內容，停止繼續發布損害艾芬名譽的內容並賠禮道歉、賠償費用。

據判決書顯示，艾芬指三名被告通過微博持續發布「艾芬醫生變醫鬧，捕風捉影、詆譭優秀企業」，「有人爆料艾芬收受藥品回扣、大肆斂財」等言論，是惡意揑造、誹謗，完全沒有事實依據。

這三名被告中，其中段××是愛爾眼科黨委副書記、公共事務部總監段賽民。艾芬表示，她術後視網膜脫落並在網上維權，很快網上出現了詆譭、謾罵的文章，她因此挑了十幾人留意，後來發現其中一個詆譭她的微博帳號「光明小同學」就是段賽民。

艾芬稱不清楚誰舉報

被封消息最早愛爾內部流傳

而就在案件判決出爐前幾日，艾芬所有的自媒體帳號突然被封，包括微博帳號「急診向日葵艾芬」顯示無法查看。艾芬向本報確認以上消息，她不清楚是被誰舉報，但「艾芬被封」的消息最早在愛爾眼科內部流傳。而自己新申請的微博帳號，其後亦被封。

艾芬與愛爾眼科的糾紛已長達五年，這次案件的代表律師亦是愛爾的受害者。艾芬表示，目前共有9宗自己為原告的名譽權糾紛案，其中3宗暫未立案。

艾芬說，自己為這些官司花費應有幾十萬，包括她敗訴的案子也被判罰，「路費也不少」。但她繼續調查當年主治醫生王勇的職稱學歷問題，然後再起訴武漢愛爾眼科醫院，「他不是在對我一個人的眼睛做手術，而是給無數的人……愛爾有無數的王勇」。

公開資料顯示，愛爾眼科醫院集團成立於2003年1月，是全國知名的連鎖眼科醫院，深圳上市公司。甘肅「奔流新聞」引述愛爾眼科回應稱，與艾芬的糾紛是「員工個人行為」，據稱部分被告將上訴。

明報記者

上 / 下一篇新聞