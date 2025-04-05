新冠發哨人艾芬被全網封號 與眼科醫院糾紛持續 企業3管理人員侵害名譽罪成

武漢市中心醫院醫生艾芬與愛爾眼科的醫療糾紛始於2020年。艾芬在武漢愛爾眼科接受白內障手術後，出現視網膜脫落，質疑診療不規範，此後長期通過社交平台維權，並舉報愛爾眼科多個機構存在虛假診斷、商業賄賂等問題。

手術出事後艾芬維權遭詆譭 法院判愛爾高層賠償道歉

武漢市江漢區法院周二（1日）分別就艾芬訴段××、劉××、劉×名譽權糾紛案，一審判決三名被告要在10日內刪除與艾芬有關的內容，停止繼續發布損害艾芬名譽的內容並賠禮道歉、賠償費用。

據判決書顯示，艾芬指三名被告通過微博持續發布「艾芬醫生變醫鬧，捕風捉影、詆譭優秀企業」，「有人爆料艾芬收受藥品回扣、大肆斂財」等言論，是惡意揑造、誹謗，完全沒有事實依據。

這三名被告中，其中段××是愛爾眼科黨委副書記、公共事務部總監段賽民。艾芬表示，她術後視網膜脫落並在網上維權，很快網上出現了詆譭、謾罵的文章，她因此挑了十幾人留意，後來發現其中一個詆譭她的微博帳號「光明小同學」就是段賽民。

艾芬稱不清楚誰舉報

被封消息最早愛爾內部流傳

而就在案件判決出爐前幾日，艾芬所有的自媒體帳號突然被封，包括微博帳號「急診向日葵艾芬」顯示無法查看。艾芬向本報確認以上消息，她不清楚是被誰舉報，但「艾芬被封」的消息最早在愛爾眼科內部流傳。而自己新申請的微博帳號，其後亦被封。

艾芬與愛爾眼科的糾紛已長達五年，這次案件的代表律師亦是愛爾的受害者。艾芬表示，目前共有9宗自己為原告的名譽權糾紛案，其中3宗暫未立案。

艾芬說，自己為這些官司花費應有幾十萬，包括她敗訴的案子也被判罰，「路費也不少」。但她繼續調查當年主治醫生王勇的職稱學歷問題，然後再起訴武漢愛爾眼科醫院，「他不是在對我一個人的眼睛做手術，而是給無數的人……愛爾有無數的王勇」。

公開資料顯示，愛爾眼科醫院集團成立於2003年1月，是全國知名的連鎖眼科醫院，深圳上市公司。甘肅「奔流新聞」引述愛爾眼科回應稱，與艾芬的糾紛是「員工個人行為」，據稱部分被告將上訴。

明報記者