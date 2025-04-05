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龍應台投書紐時籲兩岸和解 環時稱賴清德「兩岸共同敵人」

【明報專訊】大陸官媒持續發文炮轟台灣當局，《環球時報》前日以〈龍應台罕見批評賴清德反映出什麼？〉為題刊發社評，引述台灣前文化部長、知名作家龍應台投書《紐約時報》內容，形容這是自「賴十七條」以來，「島內各界對其玩火行為的反對甚至憤怒已形成巨大聲勢」，「賴清德是兩岸人民的共同敵人」。

龍應台質疑美對台態度 籲勿讓大國決定未來

《紐時》周三刊登龍應台的文章〈台灣維持和平與自由的唯一途徑是與中國和解〉，內文提到，美國總統特朗普撤回支持烏克蘭、在白宮羞辱烏總統澤連斯基，這讓台灣民眾不禁思考：「如果美國為了討好俄羅斯而對烏克蘭做那樣的事情，那它會不會為了討好中國對我們也做同樣的事情呢？」她認為台灣必須立即開始一場嚴肅的「全國性對話」，討論「如何以我們可接受的條件確保實現與中國的和平，而不是讓大國決定我們的未來」。

《環時》社評指出，賴清德當局「獨」癮發作、倒行逆施，在島內引起持續的動蕩和恐慌；龍應台在文中沒有明言她對兩岸統一的態度，對兩岸關係本質仍有錯誤認知，但其對賴清德當局的批判、對「台獨」絕無出路的反思，恰與島內湧動的不滿潮流形成呼應。文章認為，即使是過去那些不願意表態支持統一的人，也開始看清「台獨」是絕路這一現實。《環時》並指，賴清德是兩岸人民的共同敵人。島內一份最新的民調顯示，近七成的受訪民眾不願意自己或家人上戰場，受訪民眾還對賴清德當局的兩岸政策打下37.6的低分。島內民眾喊賴清德兒子回來「打仗」的呼聲，直接揭穿其自私虛偽本質。

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