清明小長假掀賞花潮 短途遊火熱 交通部料7.6億人次跨區流動 旅遊平台訂單按周增136%

今年清明假期恰逢周末，全國多地適逢春日暖陽。據中國旅遊研究院消息，傳統文化習俗體驗搜索熱度增高，賞花、採茶、遊園等活動為文旅經濟注入新活力。旅遊平台數據顯示，「踏青賞花」相關主題詞的搜索熱度按年上漲46%，預訂清明假期周邊遊的訂單量較上周增長136%，武漢東湖櫻園、洛陽的牡丹花會、無錫黿頭渚櫻花谷等傳統賞花地持續領跑熱度榜。

新疆伊犁的杏花和西藏林芝的桃花，則吸引了大量中長線遊客「拼假」前往。數據顯示，各地前往伊犁和林芝的中轉聯程航班搜索熱度按年上漲98%。烏魯木齊局集團公司庫爾勒客運段提供雙語服務，方便少數民族旅客乘車出行。

各地鐵路開踏青、賞花、祭祖專列

國鐵集團表示，預計清明假期全國鐵路發送旅客8450萬人次，日均發送1690萬人次，4月4日為客流最高峰日，全國鐵路預計發送旅客1985萬人次。從車票預售情况看，熱門出發和到達城市主要有北京、廣州、上海等地。各地鐵路部門開行踏青、賞花、祭祖等專列，武漢局集團公司武漢、襄陽客運段在列車上向旅客提供賞花攻略手冊，介紹沿途各地傳統文化、特色美食、知名景點和接駁交通路線。

中國旅遊研究院院長戴斌稱，今次清明節假期出遊意願達到74%，加上踏青賞花、登山、徒步以及民俗體驗，預計每一天的出遊人數都會超過4000萬人次。

深港往返熱門 深圳北站人山人海

深圳往返香港也是熱門鐵路區間，不少網民昨日發帖稱深圳北站人山人海。據深圳鐵路部門消息，受祭掃、探親、旅遊等多重客流疊加影響，廣深港跨境高鐵迎來雙向出行高峰。深圳皇崗、福田口岸持續迎來入出境客流雙向高峰。皇崗出入境邊防檢查站有關負責人表示，很多港人在祭祖後，利用小長假外出踏青遊玩，皇崗、福田口岸將迎來大批香港居民入境與部分內地居民出境「換城度假」的雙向客流。

截至昨晚6時，皇崗、福田口岸共查驗出入境人員20萬餘人次，其中福田口岸出入境人員逾16萬人次。長三角鐵路昨日發送旅客419萬人次，創下單日客發量歷史新高。有網民形容杭州東站昨日「有一億人」。

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