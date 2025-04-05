明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

清明小長假掀賞花潮 短途遊火熱 交通部料7.6億人次跨區流動 旅遊平台訂單按周增136%

【明報專訊】內地三天清明「小長假」昨日（4日）啟動，除了探親祭祖，正值最美「人間四月天」，短途春日踏青賞花遊亦火熱，武漢櫻花、洛陽牡丹、林芝桃花成為搜索熱詞，相關目的地出遊近日訂單大增。「央視網」引交通運輸部預測，清明假期全社會跨區域人員流動量將達7.6億人次。

今年清明假期恰逢周末，全國多地適逢春日暖陽。據中國旅遊研究院消息，傳統文化習俗體驗搜索熱度增高，賞花、採茶、遊園等活動為文旅經濟注入新活力。旅遊平台數據顯示，「踏青賞花」相關主題詞的搜索熱度按年上漲46%，預訂清明假期周邊遊的訂單量較上周增長136%，武漢東湖櫻園、洛陽的牡丹花會、無錫黿頭渚櫻花谷等傳統賞花地持續領跑熱度榜。

新疆伊犁的杏花和西藏林芝的桃花，則吸引了大量中長線遊客「拼假」前往。數據顯示，各地前往伊犁和林芝的中轉聯程航班搜索熱度按年上漲98%。烏魯木齊局集團公司庫爾勒客運段提供雙語服務，方便少數民族旅客乘車出行。

各地鐵路開踏青、賞花、祭祖專列

國鐵集團表示，預計清明假期全國鐵路發送旅客8450萬人次，日均發送1690萬人次，4月4日為客流最高峰日，全國鐵路預計發送旅客1985萬人次。從車票預售情况看，熱門出發和到達城市主要有北京、廣州、上海等地。各地鐵路部門開行踏青、賞花、祭祖等專列，武漢局集團公司武漢、襄陽客運段在列車上向旅客提供賞花攻略手冊，介紹沿途各地傳統文化、特色美食、知名景點和接駁交通路線。

中國旅遊研究院院長戴斌稱，今次清明節假期出遊意願達到74%，加上踏青賞花、登山、徒步以及民俗體驗，預計每一天的出遊人數都會超過4000萬人次。

深港往返熱門 深圳北站人山人海

深圳往返香港也是熱門鐵路區間，不少網民昨日發帖稱深圳北站人山人海。據深圳鐵路部門消息，受祭掃、探親、旅遊等多重客流疊加影響，廣深港跨境高鐵迎來雙向出行高峰。深圳皇崗、福田口岸持續迎來入出境客流雙向高峰。皇崗出入境邊防檢查站有關負責人表示，很多港人在祭祖後，利用小長假外出踏青遊玩，皇崗、福田口岸將迎來大批香港居民入境與部分內地居民出境「換城度假」的雙向客流。

截至昨晚6時，皇崗、福田口岸共查驗出入境人員20萬餘人次，其中福田口岸出入境人員逾16萬人次。長三角鐵路昨日發送旅客419萬人次，創下單日客發量歷史新高。有網民形容杭州東站昨日「有一億人」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞