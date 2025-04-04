駐京周記：月球正面背面樣品首同場展 吸睛十足

從嫦娥一號的「繞月探測」到嫦娥三號的「落月巡視」，再到嫦娥五號和嫦娥六號的「月面採樣返回」，也圓滿完成了2004年探月工程立項之初「繞、落、回」三步走的戰略。

展覽以「科技+科普、成就+文化」為主線，有模型展示，還有資料及知識科普，無論大人還是孩子，都能從展覽中收穫樂趣。

配放大鏡看月壤

月球正面和背面樣品全球首次同時展出，包含月壤岩屑及粉末。月壤樣本被放置在展覽中心的位置，許多觀眾爭相觀賞，每個人觀看時都放輕動作。月壤樣本非常珍稀，展覽也只展出了非常少的樣本，博物館配了放大鏡供大家觀察。一開始很多觀眾不知道放大鏡的用法，待有人拿起放大鏡後，觀眾們紛紛選擇用放大鏡來近距離觀察月球土壤。除了放大鏡，館內還準備了顯微鏡，可供觀眾細緻「研究」月壤成分。

據館內介紹，嫦娥六號帶回的月壤樣品密度較低，結構較為鬆散，孔隙率較高，與嫦娥五號樣品相比，斜長石含量明顯增加，而橄欖石含量顯著減少，表明該區域的月壤明顯受到了非玄武岩物質的影響。

第六種新礦物——嫦娥石：粒徑10微米

同時，科研人員們從嫦娥五號帶回來的月壤中，通過X射線衍射等一系列高新技術手段，在14萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆粒徑約10微米大小的單晶顆粒，被命名為「嫦娥石」，是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國也成為世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

小朋友「看不懂」仍想當「科學家」

許多和家長一同前往的小朋友都在仔細觀察，不過大多數都說「看不懂」，儘管如此，仍舊有許多小朋友燃起了對月球和科研的興趣，對家長表示「將來要當科學家」。除了小朋友，也有很多金髮碧眼的外國觀眾對月壤非常感興趣，有些還帶了翻譯，邊觀賞邊聽翻譯的講解。

走出展廳，很多人在留言本上寫下了自己的祝福，祝中國繁榮昌盛，祝中國探月事業更上一層樓。

駐京記者 王佩凡